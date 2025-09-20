कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है

जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर
ऋतु सिंह | Sep 20, 2025, 09:40 AM IST
1.21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन
रविवार, 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है. इस दिन आश्विन मास की अमावस्या तिथि रहेगी. इस दिन श्राद्ध, पिंडदान आदि करने से उन सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है जिन्हें आप नहीं जानते. इसलिए इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है. धर्म शास्त्रों में भी इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पितृ दोष का प्रभाव भी कम हो सकता है. आगे जानिए 21 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर तर्पण-पिंडदान का मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए...
2.सर्व पितृ अमावस्या पर पिंडदान का मुहूर्त
सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक - कुतुप मुहूर्त
दोपहर 12:38 से दोपहर 01:27 तक - रोहिन मुहूर्त
सूतक काल क्योंकि भारत में नहीं होगा इसलिए आप ऊपर दिए गए समय पर पिंडदान और श्राद्धकर्म कर सकते हैं.
3.योग्य ब्राह्मण से श्राद्ध-पिंडदान करवाएं
सभी पितरों की अमावस्या पर किसी तीर्थ स्थल पर या अपने घर पर ही किसी योग्य ब्राह्मण से श्राद्ध-पिंडदान करवाएं. ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें. इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है.
4.सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करें?
अमावस्या पर गाय को हरा चारा खिलाएं. कुत्ते को कटोरा दें. कौओं आदि पशु-पक्षियों के लिए छत पर दाना-पानी रखें. साथ ही, मछलियों के लिए किसी तालाब या नदी में आटे की गोलियां बनाएं.
5.गरीबों को अन्न, अनाज, वस्त्र आदि दान करें.
पितरों की अमावस्या पर जरूरतमंदों को दान देने का भी महत्व है. इस दिन गरीबों को अन्न, अनाज, वस्त्र आदि दान करें. इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
6.ब्राह्मण को कच्चा खाने का दान करें
यदि अमावस्या पर ब्राह्मण आपके घर भोजन के लिए नहीं आ सकते हैं, तो एक थाली में कच्चा खाना जैसे आटा, तेल-घी, दाल-चावल, नमक, मिर्च, हल्दी रखकर ब्राह्मण को दान कर दें. दक्षिणा अर्थात धन अवश्य दें.
7.ऐसे खत्म होगा पितृ दोष
श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन पीपल को जल अर्पित करें. पीपल को भगवान विष्णु के साथ-साथ पितरों का भी रूप माना जाता है. इसलिए अमावस्या के दिन पीपल को जल अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है. इस उपाय से पितृ दोष भी कम होता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
