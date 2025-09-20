कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है

1 . 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन

रविवार, 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है. इस दिन आश्विन मास की अमावस्या तिथि रहेगी. इस दिन श्राद्ध, पिंडदान आदि करने से उन सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है जिन्हें आप नहीं जानते. इसलिए इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है. धर्म शास्त्रों में भी इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पितृ दोष का प्रभाव भी कम हो सकता है. आगे जानिए 21 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर तर्पण-पिंडदान का मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए...



