Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल

धर्म
ऋतु सिंह | Dec 21, 2025, 11:30 AM IST
1.कुछ मूलांक के लिए ये समय बहुत खास होगा
सभी लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. अंकशास्त्र के अनुसार साल 2026 कुछ विशेष अंकों वाले लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा. करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत विकास में बड़े बदलाव आने की संभावना है. आइए जानते हैं कि वे कौन से अंक हैं.
2. मूलांक 1
जिन लोगों की कुंडली में मूल संख्या 1 है, उन्हें 2026 में एक नई पहचान मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. पदोन्नति की संभावना है. व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट शुरू करने में सहयोग मिलेगा. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.
3.मूलांक 2
जिन लोगों के कुंडली का मूल अंक 2 है, उनके लिए यह वर्ष भावनात्मक संतुलन का वर्ष रहेगा. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी. मीडिया, डिजाइन, परामर्श और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को तरक्की मिलेगी. रचनात्मक विचारों को सफलता प्राप्त होगी.
4.मूलांक 4
जिन लोगों का प्राथमिक अंक 4 है, उनके लिए वर्ष 2026 महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा. जीवन में नए अवसरों की शुरुआत होने की संभावना है. प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में कुछ अनिश्चितता हो सकती है, इसलिए उन्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है.
5.मूलांक 5
जिन लोगों का मूल अंक 5 है, उनके जीवन में यात्रा और नए लोगों से मिलना-जुलना रोमांच लेकर आएगा. नौकरी में बदलाव और पदोन्नति की संभावना है. स्वतंत्र रूप से काम करने के इच्छुक लोगों के लिए यह अनुकूल समय है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है.
6.मूलांक 7
जिन लोगों की जन्म कुंडली का मूल अंक 7 है, उनकी बौद्धिक क्षमता में 2026 में वृद्धि होगी. ज्ञान, अनुसंधान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रगति देखने को मिलेगी. लेखकों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. योग, ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.