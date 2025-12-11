FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य

2026 Prediction For Mulank 1: नया साल शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं. Numerology या अंक ज्योतिष के अनुसार, ये साल कुछ खास तरीखों पर जन्मे लोगों के लिए शानदार रहने वाला है. क्योंकि साल 2026 सूर्य का साल माना जा रहा है और इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहती है...

Abhay Sharma | Dec 11, 2025, 06:45 PM IST

1.किन लोगों के लिए विशेष रहेगा 2026? 

किन लोगों के लिए विशेष रहेगा 2026? 
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 की अंक गणना करें तो 2026 को जोड़ने पर इसका टोटल 10 आता है. ऐसे समझें  2+0+2+6= 10, इस 10 नंबर का मूलांक 1 निकलता है, जिसे अंक ज्योतिष में भगवान सूर्य का अंक माना गया है. ऐसे में आने वाले साल पर ग्रहों के राजा सूर्य देव का प्रभाव अधिक रहेगा. 

2.2026 में इन मूलांक के जातकों को होगा कमबैक

2026 में इन मूलांक के जातकों को होगा कमबैक
2

सूर्य देव के प्रभाव से मूलांक 1 के जातकों के लिए आने वाला साल खूब लाभ दिला सकता है. बता दें कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. साल 2026 में मूलांक 1 के जातकों पर भगवान सूर्य की विशेष कृपा हो सकती है.

3.मूलांक 1 के जातक

मूलांक 1 के जातक
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के जातकों में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है. ये लाख कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी तरक्की का रास्ता खोज ही लेते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में मूलांक 1 वालों में भरपूर आत्मविश्वास दिखाई देगा.

4.तार्किक होकर लें सभी फैसले

तार्किक होकर लें सभी फैसले
4

इस मूलांक के जातक अपनी साहस-पराक्रम से हर बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं. पर अति आत्मविश्वास में लिए गए फैसले नुकसान भी दे सकते हैं. इसलिए इस मूलांक के जातकों की सलाह दी जाती है कि वे तार्किक होकर ही बड़े फैसले लें. इस साल आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा शिखर पर होगी.  

5.पिता-पुत्र में गजब की बॉन्डिंग

पिता-पुत्र में गजब की बॉन्डिंग
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस साल पिता-पुत्र में गजब की बॉन्डिंग दिखाई दे सकती है. मूलांक 1 के जातकों को पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से ही 2026 में मूलांक के जातक करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. इस साल नए काम की शुरुआत, या पीढ़ियों से चले आ रहे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं.

6.पैसे के मामले में भी अच्छा रहेगा साल 2026

पैसे के मामले में भी अच्छा रहेगा साल 2026
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, ये साल आर्थिक लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है. 2026 में आय के स्रोत बढ़ेंगे, कीमती चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, धन की आवक बनी रहेगी. इस साल धन खूब कमाएंगे और पैसे की बचत भी करेंगे. इसके अलावा आप इस साल भविष्य के लिए बड़ी योजना में भी निवेश कर सकते हैं. 

7.सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2026?

सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2026?
7

अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 मूलांक 1 के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से भी अच्छा ही रहेगा. इस साल पुराने रोग से राहत मिलने के योग हैं. आप मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. इसके अलावा सुखद यात्रा, विदेश में पढ़ने, घूमने का सपना जो सालों से देख रहे हैं, पूरा हो सकता है. 

(डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

