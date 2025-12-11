Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य

7 . सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2026?

अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 मूलांक 1 के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से भी अच्छा ही रहेगा. इस साल पुराने रोग से राहत मिलने के योग हैं. आप मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. इसके अलावा सुखद यात्रा, विदेश में पढ़ने, घूमने का सपना जो सालों से देख रहे हैं, पूरा हो सकता है.

(डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

