Numerology: ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला

2 . कौन से मूलांक वाले लोग बातें दिल से लगा लेते हैं?

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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले लोगों को सबसे ज्यादा “लंबी याद रखने वाला” माना जाता है. जिन लोगों की जन्म तारीख 4, 8, 13, 17, 22, 26 या 31 होती है, वे अक्सर इस श्रेणी में आते हैं. इन लोगों का स्वभाव बाहर से शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से ये बेहद गहराई से चीजों को महसूस करते हैं. अगर कोई इन्हें धोखा दे दे या इनके भरोसे को तोड़ दे, तो ये उस घटना को आसानी से भूल नहीं पाते. खास बात यह है कि ये तुरंत बदला लेने वाले नहीं होते, बल्कि समय आने पर अपनी दूरी और व्यवहार से जवाब देते हैं. (फोटो एआई)

