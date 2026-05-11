Numerology: ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला

धर्म
ऋतु सिंह | May 11, 2026, 08:23 AM IST
1. कुछ मूलांक वाले लोग दिल से बुरे नहीं होते, लेकिन...
क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सामने से मुस्कुरा देते हैं, बात भी सामान्य करते हैं, लेकिन सालों पुरानी बात तक नहीं भूलते? कई बार लोग इसे स्वभाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन न्यूमेरोलॉजी में इसके पीछे ग्रहों का गहरा असर माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ मूलांक वाले लोग दिल से बुरे नहीं होते, लेकिन उन्हें धोखा, अपमान या गलत व्यवहार लंबे समय तक याद रहता है. यही वजह है कि रिश्तों, दोस्ती और नौकरी तक में उनका व्यवहार दूसरों से अलग नजर आता है. (फोटो एआई)
2.कौन से मूलांक वाले लोग बातें दिल से लगा लेते हैं?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 4 और मूलांक 8 वाले लोगों को सबसे ज्यादा “लंबी याद रखने वाला” माना जाता है. जिन लोगों की जन्म तारीख 4, 8, 13, 17, 22, 26 या 31 होती है, वे अक्सर इस श्रेणी में आते हैं. इन लोगों का स्वभाव बाहर से शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से ये बेहद गहराई से चीजों को महसूस करते हैं. अगर कोई इन्हें धोखा दे दे या इनके भरोसे को तोड़ दे, तो ये उस घटना को आसानी से भूल नहीं पाते. खास बात यह है कि ये तुरंत बदला लेने वाले नहीं होते, बल्कि समय आने पर अपनी दूरी और व्यवहार से जवाब देते हैं. (फोटो एआई)
3.शनि और राहु का असर क्यों बनाता है इन्हें अलग?
मूलांक 8 का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है, जबकि मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव बताया जाता है. न्यूमेरोलॉजी में शनि को कर्म, न्याय और गहराई से सोचने वाला ग्रह कहा गया है. यही कारण है कि मूलांक 8 वाले लोग हर छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं.वहीं राहु का प्रभाव व्यक्ति को भीतर से रहस्यमयी और ज्यादा सोचने वाला बना सकता है. ऐसे लोग सामने वाले के शब्द, व्यवहार और इरादों को लंबे समय तक याद रखते हैं. कई बार यही आदत उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी करती है. (फोटो एआई)
4.रिश्तों और करियर में कैसे पड़ता है असर?
ऐसे लोग दोस्ती और रिश्ते बहुत सोच-समझकर बनाते हैं. अगर कोई एक बार उनका भरोसा जीत ले, तो ये पूरी ईमानदारी से साथ निभाते हैं. लेकिन अगर भरोसा टूट जाए, तो फिर दोबारा पहले जैसा रिश्ता बनाना इनके लिए आसान नहीं होता.ऑफिस या बिजनेस में भी ये लोग मेहनती और जिम्मेदार माने जाते हैं. ये हर बात को नोटिस करते हैं और दूसरों की छोटी-छोटी गलतियां भी याद रखते हैं. कई बार यही आदत इन्हें अच्छा मैनेजर बनाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग तनाव भी बढ़ा सकती है. (फोटो एआई)
5.इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है?
न्यूमेरोलॉजी विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं. ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार जुड़ जाएं तो पूरी ताकत से साथ निभाते हैं. इनकी याददाश्त तेज होती है और ये जिंदगी के अनुभवों से जल्दी सीख लेते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों की असली नीयत जल्दी समझ जाते हैं. यही कारण है कि कई बार लोग इन्हें “कम बोलने वाला लेकिन सब समझने वाला” इंसान मानते हैं. (फोटो एआई)
6.क्या हर बात याद रखना सही है?
विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी बातों को हमेशा दिल में रखने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इसलिए मूलांक 4 और 8 वालों को मेडिटेशन, यात्रा और नई गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखने की सलाह दी जाती है. क्योंकि कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भूलना भी उतना ही जरूरी होता है जितना याद रखना. (फोटो एआई)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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