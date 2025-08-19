Twitter
धर्म

Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?

How to keep Ekadashi Fast: अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको इससे जुड़े 10 नियमों का पता होना भी जरूरी है. वरना आपके व्रत का पुण्य लाभ नहीं मिलेगा और पिछले किए गए व्रत भी निष्फल साबित होंगे.

ऋतु सिंह | Aug 19, 2025, 09:15 AM IST

1.एकादशी व्रत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण नियम

एकादशी व्रत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण नियम
1

एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु के लिए रखा जाता है. एक महीने में दो एकादशी यानी साल में 24 एकादशी होती हैं. दरअसल, एकादशी का व्रत संयम, सात्विक भोजन और ईश्वर के ध्यान के लिए किया जाना चाहिए. इस दिन व्रत रखकर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए. एकादशी केवल व्रती भोजन करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दिन कुछ खास काम करने या न करने के बारे में भी है. चलिए आज आपको एकादशी व्रत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएं.  
 

2.चावल या इससे बनी चीजें न खाएं

चावल या इससे बनी चीजें न खाएं
2

एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें खाना अशुभ माना जाता है. चावल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जो व्रत के नियमों के विरुद्ध है. इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है.
 

3.क्रोध न करें

क्रोध न करें
3

क्रोध मन की शांति को नष्ट करता है. एकादशी के दिन क्रोध करके सकारात्मक ऊर्जा नष्ट न करें. व्रत का दिन शांत मन से बिताने का प्रयास करें.
 

4.तुलसी के पत्ते न तोड़ें

तुलसी के पत्ते न तोड़ें
4

हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र माना जाता है. एकादशी पर तुलसी का व्रत किया जाता है, इसलिए उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए

5.झूठ बोलने, बहस करने से बचें

झूठ बोलने, बहस करने से बचें
5

एकादशी मानसिक शुद्धता का दिन है. इस दिन झूठ बोलने, किसी से बहस करने या किसी को गाली देने से व्रत का फल नहीं मिलता. शांत रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए.

6.काला रंग न पहनें

काला रंग न पहनें
6

पूजा-पाठ और व्रत के दिन कभी भी काला रंग नहीं पहनना चाहिए क्योंकि यह रंग नकारात्मकता से जुड़ा माना जाता है.

7.साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें

साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें
7

घर को गंदा न रखें. इस दिन साफ़-सुथरा वातावरण बनाकर पूजा करना बेहतर होता है.
 

8.बुरी आदतों से बचें

बुरी आदतों से बचें
8

 एकादशी के दिन हमें जुआ, सट्टा या किसी भी बुरी आदत से दूर रहना चाहिए. यह दिन आत्म-सुधार और ईश्वर भक्ति के लिए है.
 

9.दिन में न सोएं

दिन में न सोएं
9

एकादशी के दिन दिन में सोने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है. इस दिन सुबह से शाम तक जप, ध्यान और भक्ति करनी चाहिए.
 

10.तामसिक चीजों से परहेज करें

तामसिक चीजों से परहेज करें
10

एकादशी के दिन मांस, मछली या मदिरा जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए. ये चीजें मानसिकता को बिगाड़ती हैं और शरीर को स्थूल बनाती हैं, जिससे पूजा-पाठ में मन लगाना असंभव हो जाता है.
 

11.सेंधा नमक भी न खाएं

सेंधा नमक भी न खाएं
11

अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एकादशी के दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से भी बचें. कोशिश करें मीठी चीज खाएं और फलहार करें.
यहां दी गई सभी जानकारियां व्रत नियमों पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

