Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?

1 . एकादशी व्रत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण नियम

एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु के लिए रखा जाता है. एक महीने में दो एकादशी यानी साल में 24 एकादशी होती हैं. दरअसल, एकादशी का व्रत संयम, सात्विक भोजन और ईश्वर के ध्यान के लिए किया जाना चाहिए. इस दिन व्रत रखकर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए. एकादशी केवल व्रती भोजन करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस दिन कुछ खास काम करने या न करने के बारे में भी है. चलिए आज आपको एकादशी व्रत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएं.

