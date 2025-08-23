Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

Krishna story related to seeing the moon on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखना वर्जित माना गया है. भगवान कृष्ण तक को चांद देखने पर दोष मिला था. इसके पीछे क्या वजह है और गलती से चांद दिख जाए तो क्या करें, चलिए जानते हैं.

इस साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार 27 अगस्त, बुधवार से शुरू हो रहा है. यह त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस त्यौहार को बेहद खास माना जाता है. यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है. मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दौरान गलती से भी चंद्रमा के दर्शन कर लेता है, तो उसे दोष और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है. लेकिन इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित क्यों माना जाता है? इसके पीछे धार्मिक कारण क्या है?

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि मंगलवार, 26 अगस्त को दोपहर 1.54 बजे से शुरू होकर बुधवार, 27 अगस्त को दोपहर 3.44 बजे तक रहेगी. इस कारण इन दोनों ही दिनों में चंद्र दर्शन से बचना चाहिए. हालाँकि, अगर इस दिन गलती से चंद्र दर्शन हो जाए, तो जानिए क्या उपाय करने चाहिए.

गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए?

गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है. इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है. एक दिन गणपति बप्पा रात्रि में चूहे के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक चूहे राजा ने एक सांप को देखा और डर के मारे उछल पड़े, जिससे उनकी पीठ पर सवार गणेशजी जमीन पर गिर पड़े. उस समय चंद्र देव ने पूरी घटना देखी और जोर-जोर से हंसने लगे. इस पर गणपति बप्पा क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए काले हो जाएंगे, उनकी रोशनी चली जाएगी. इसके बाद उन्होंने गणपति बप्पा से इसे वापस लेने का अनुरोध किया. इस समय चंद्र देव डर गए, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने गणपति से क्षमा मांगी. बप्पा ने चंद्र देव को माफ कर दिया लेकिन कहा कि वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते.

तब उन्होंने कहा कि महीने में एक बार ऐसा होगा कि तुम्हारा सारा प्रकाश चला जाएगा और फिर धीरे-धीरे तुम्हारा आकार हर दिन बढ़ता जाएगा और महीने में एक बार तुम अपने पूर्ण रूप में दिखाई दोगे. उस समय से, अंधेरे चरण में चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगता है और अमावस्या के बाद, शुक्ल पक्ष में इसकी चमक फिर से बढ़ने लगती है. पूर्णिमा के दिन पूरा चाँद दिखाई देता है.

गणपति बप्पा ने यह भी कहा कि मेरे वरदान के कारण तुम अवश्य प्रकट होगे, लेकिन यदि कोई शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, तो उस पर झूठ बोलने का आरोप लगेगा. उसकी छवि धूमिल होगी. चंद्रमा को दिया गया यह दंड सभी को सदैव याद रहेगा.

अगर गलती से चांद दिख जाए तो क्या करें?

गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन होने पर इस मंत्र का जाप करना चाहिए: 'सिंह: प्रसेन मानवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार मा रोदीस्तव ह्येश: स्यामंतक:' मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से कलंक और आने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है. साथ ही स्यमंतकमणि की कथा पढ़नी चाहिए. चंद्रमा देखने के बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें. गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही, गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें.

