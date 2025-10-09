Premanand Maharaj: कौन हैं वो महाराज, जिनके लिए बेहद बीमार होने पर भी प्रेमानंद महाराज ने किया दंडवत प्रणाम

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी
धर्म
Premanand Maharaj: राधा रानी के परम भक्त कहलाने वाले वृंदावन धाम के प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहद खराब चल रहा है. इसके बावजूद उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे उनका हाल पूछने आए एक अन्य संत को देखते ही उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते दिख रहे हैं.
Premanand Maharaj: वृंदावन धाम के प्रेमानंद महाराज मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाले संत माने जाते हैं. उनके उपदेश आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिन्हें लोग बेहद पसंद भी करते हैं. वृंदावन धाम में उनके दर्शन के लिए रास्तों पर भी हजारों लोगों की भीड़ दिखना आम बात है. हाल ही में प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो बेहद वायरल हुआ है, जिसमें उनका स्वास्थ्य बेहद खराब दिखाई दिया है. हालांकि बाद में खुद प्रेमानंद महाराज ने इस वीडियो को फेक बताया है, लेकिन इसके बावजूद उनका स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी उनके करीबी दे रहे हैं. ऐसे में उनका एक और वीडियो अब वायरल हुआ है, जिसमें प्रेमानंद महाराज का हालचाल जानने के लिए एक अन्य संत वृंदावन धाम स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचते हुए दिख रहे हैं. इन संत को देखते ही प्रेमानंद महाराज खराब स्वास्थ्य में भी उठकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते दिख रहे हैं. इससे लोगों में इन संत के बारे में जानने की बेताबी बढ़ गई है.
प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं वायरल वीडियो में
जानकारी के मुताबिक, जिन संत को केली कुंज आश्रम में मौजूद देखते ही प्रेमानंद महाराज खड़े होकर उनके चरण छूते हुए दिख रहे हैं, वे प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक गुरु शरणानंद हैं. इसी कारण प्रेमानंद महाराज पहले गुरु शरणानंद के चरण छूते हुए और उसके बाद उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं. हालांकि गुरु शरणानंद महाराज अपने शिष्य के खराब स्वास्थ्य में भी किए इस प्रयास से बेहद भाव विह्वल दिखाई दिए. उन्होंने प्रेमानंद महाराज को गले लगाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की.
गुरु को अपनी गद्दी पर बैठाकर किया सत्कार
प्रेमानंद महाराज अपने गुरु के आगमन से ऐसे भावुक दिखाई दिए कि उन्हें प्रणाम करने के बाद बैठने के लिए अपनी गद्दी दी. उन्होंने अपनी गद्दी पर गुरु शरणानंद को बैठाने के बाद उनका सत्कार किया. उन्होंने अपने गुरु के पैर अपने हाथों से धोए. इसके बाद अपने दुपट्टे से उन्हें पोंछा. फिर उन्होंने गुरु शरणानंद की आरती उतारी. दोनों संतों के मिलन का यह भावुक दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग भी भाव विह्वल दिखाई दिए.
रमणरेती महावन के महाराज हैं गुरु शरणानंद
गुरु शरणानंद रमणरेती महावन के महाराज हैं. प्रेमानंद महाराज उनके बेहद करीबी हैं. इसी तरह प्रेमानंद महाराज भी गुरु शरणानंद को सबसे ज्यादा मानते हैं. दोनों मिलकर कई बार सत्संग भी कराते हैं. उनके करीबी होने का सबूत इस बात को भी माना जा सकता है कि पहली बार प्रेमानंद महाराज ने अपनी गद्दी किसी दूसरे संत को दी है. इस मौके पर गुरु शरणानंद भी आश्रम में मौजूद सभी संतों के लिए काजू, किशमिश और बादाम का प्रसाद लेकर आए थे. दोनों संतों की इस भावुक मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है.
This video of Premanand Ji Maharaj will melt your heart. ❤️
He’s one of the most loved saints today — millions watch his satsangs, crowds gather just to see him. But the moment Guru Sharnanand Maharaj from Ramanreti arrived, all that fame vanished in a second. Premanand Ji ran… pic.twitter.com/oDkK0mle4F— The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) October 9, 2025
