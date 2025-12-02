FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

इस्लामाबाद, रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शन धारा 144 लागू | संचार साथी ऐप पर राहुल गांधी का बयान- अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, सदन में बहस में बोलूंगा | संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बनी बात, किरेन रिजिजू के साथ मीटिंग में विपक्षी नेता SIR पर बुधवार को चर्चा के लिए अड़े | लंदन से अचानक पाकिस्तान लौटे शहबाज शरीफ का कुछ पता नहीं, शहबाज लाहौर में कहां हैं कोई जानकारी नहीं, PM ऑफिस भी नहीं पहुंचे | इस्लामाबाद HC में किसी को एंट्री नहीं

Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 

Homeधर्म

धर्म

सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण: इस खगोलीय घटना के कारण प्रभावित क्षेत्रों में 6 मिनट 23 सेकंड तक पूर्ण अंधकार छा जाएगा. वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछली शताब्दी में इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण नहीं देखा गया है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 02, 2025, 01:00 PM IST

सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक और अद्भुत खगोलीय घटना है, जो तब होती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है. इससे सूर्य ग्रहण होता है. यह एक खगोलीय घटना होने के बावजूद, लोग इसे शुभ-अशुभ से जोड़ते हैं. इसलिए, इस दौरान लोग देवताओं को ढक देते हैं, महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते, भोजन नहीं करते. ऐसे कार्य किए जाते हैं. इसलिए, भारत में ग्रहण का बहुत महत्व है. चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण.
 
पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे रोमांचक घटना है, जहाँ चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और आने वाले समय में ऐसी अविस्मरणीय घटना घटेगी. जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार घटना होगी. उस दिन, 21वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. इस खगोलीय घटना के कारण प्रभावित क्षेत्रों में 6 मिनट 23 सेकंड तक पूर्ण अंधकार छा जाएगा. वैज्ञानिकों ने दर्ज किया है कि इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण पिछली शताब्दी में नहीं देखा गया है.
 
यह ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगेगा. वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण पिछली शताब्दी में नहीं देखा गया है.
 
ग्रहण के दौरान क्या होगा?

इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे दिन लगभग शाम जैसा हो जाएगा. वातावरण का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, हवा की दिशा बदल सकती है, और पक्षियों और अन्य जानवरों में असामान्य व्यवहार देखा जा सकता है. प्रेक्षक सूर्य की धुंध और चमकीले कोरोना, डायमंड रिंग, साथ ही शुक्र और बुध जैसे चमकीले खगोलीय पिंडों और आकाश में कुछ तारों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे.
 
ग्रहण अटलांटिक महासागर के ऊपर शुरू होगा. चंद्रमा की छाया सबसे पहले जिब्राल्टर जलडमरूमध्य पर पड़ेगी. इसके बाद, दक्षिणी स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में पूर्ण अंधकार छा जाएगा. इन क्षेत्रों में, सूर्य लगभग साढ़े छह मिनट तक पूरी तरह से ढका रहेगा.
 
संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील सहित दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग इस असाधारण घटना का कोई भी भाग नहीं देख पाएँगे. हालाँकि पूर्ण सूर्य ग्रहण आमतौर पर औसतन हर 18 महीने में होता है, 2027 का ग्रहण एक दुर्लभ घटना है. 2027 का ग्रहण विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दिखाई देगा. यह इसे खगोल विज्ञान, तापमान परिवर्तन और पशु व्यवहार के अध्ययन के लिए एक आदर्श वैज्ञानिक घटना बनाता है.
 
दुनिया भर के शोधकर्ता और अंतरिक्ष एजेंसियाँ इसे एक जीवंत वैज्ञानिक प्रयोगशाला मान रही हैं, क्योंकि दशकों में यह पहली बार होगा जब सूर्य के कोरोना का इतनी स्पष्टता से और इतने लंबे समय तक अध्ययन किया जा सकेगा. ग्रहण पूरा होने से लगभग 60-80 मिनट पहले, चंद्रमा सूर्य की छाया में प्रवेश करना शुरू कर देगा. सूर्य का प्रकाश धीरे-धीरे कम होता जाएगा और सूर्य का केवल एक पतला अर्धचंद्र दिखाई देगा.
 
यह जादुई अंधेरा 6 मिनट 23 सेकंड तक रहेगा. धीरे-धीरे सूर्य की किरणें वापस आएंगी और स्थिति सामान्य हो जाएगी, जबकि दुनिया भर की वेधशालाएँ हर पल पर नज़र रखेगी. भारत के कुछ हिस्सों में सीमित आंशिक सूर्यग्रहण दिखाई देगा. पूर्ण सूर्यग्रहण का आनंद लेने के लिए लोगों को स्पेन, मोरक्को, मिस्र या मध्य पूर्व के कुछ शहरों की यात्रा करनी होगी.
 
इतना बड़ा पूर्ण सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु (पेरीजी) पर होता है और उसकी छाया पृथ्वी को लगभग पूर्ण कोण पर स्पर्श करती है. ये दुर्लभ परिस्थितियाँ 2027 के ग्रहण को असामान्य रूप से लंबा बना देंगी. पूर्ण सूर्यग्रहण के आंशिक चरणों को बिना उचित सुरक्षा के देखना खतरनाक हो सकता है. विशेषज्ञ सौर फ़िल्टर, प्रमाणित ग्रहण चश्मा, या अन्य अनुमोदित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने की सलाह देते हैं.
 
नासा के रिकॉर्ड के अनुसार, इस अवधि का अगला ग्रहण 22वीं सदी से पहले नहीं होगा. इसी कारण, 2027 की इस घटना को 'इस पीढ़ी का सबसे बड़ा खगोलीय नाटक' कहा गया है.

