Pitru Paksha 2025: कब से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष? जान लें महत्वपूर्ण तिथियां, तृतीया-चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन होगा   

Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

Masik Shivratri 2025: इस मासिक शिवरात्रि पर बन रहे ये 3 शुभ योग, इनमें व्रत और पूजा करने से मिलेगी महादेव की कृपा

Vastu Tips: अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर

दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, फैली दहशत, बम और डॉग स्कॉयड के साथ पुलिस तैनात

गणेश जी की सूंड दाईं या बाईं किस तरफ होनी चाहिए? घर में गणपति स्थापना के लिए सूंड के नियम अलग क्यों हैं? 

Delhi Cm Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शख्स ने मारा थप्पड़, जनसुनवाई के दौरान किया हमला

CGBSE Supplementary Results 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी, cgbse.nic.in पर ऐसे करें चेक

Cholesterol Remedy: ये ड्रिंक नसों में जमी चर्बी को गला देगा, कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम करना है तो मान लें आयुर्वेदिक डॉक्टर की ये सलाह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cervical Cancer Signs: बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

बॉडी में दिखने वाले ये 10 लक्षण हैं सर्वाइकल कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

CSIR NET Answer Key 2025: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट की फाइनल आंसर की, csirnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

Masik Shivratri 2025: इस मासिक शिवरात्रि पर बन रहे ये 3 शुभ योग, इनमें व्रत और पूजा करने से मिलेगी महादेव की कृपा

इस मासिक शिवरात्रि पर बन रहे ये 3 शुभ योग, इनमें व्रत और पूजा करने से मिलेगी महादेव की कृपा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी

 Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इस राशि के पुरुष, मिलता है इनको बेस्ट ससुर का खिताब भी

कूल डैडी होते हैं इस राशि के पुरुष, मिलता है इनको बेस्ट ससुर का खिताब भी

Vastu Tips: अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर

अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर

Homeधर्म

धर्म

Pitru Paksha 2025: कब से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष? जान लें महत्वपूर्ण तिथियां, तृतीया-चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन होगा   

सितंबर महीने में पितृ पक्ष शुरू हो रहा है. इस बार तिथियों में इतना बदलाव हुआ है कि तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन होगा. पितृ पक्ष की सभी महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं और पितृ पक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 20, 2025, 08:41 AM IST

Pitru Paksha 2025: कब से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष? जान लें महत्वपूर्ण तिथियां, तृतीया-चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन होगा   

 पितृपक्ष कब से शुरू होगा ?

TRENDING NOW

इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है और श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को समाप्त होगा. साथ ही इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा. पितृ पक्ष शुरू होने से पहले पितृ पक्ष अमावस्या को कुश ग्रहण किया जाता है. उसके बाद प्रोष्टपदी पूर्णिमा के दिन पहला श्राद्ध किया जाता है. पितृ पक्ष के पहले दिन अगस्त मुनि का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है. आइए जानते हैं पितृ पक्ष की सभी महत्वपूर्ण तिथियां.
 
पितृ पक्ष 2025 तिथियां

1) पूर्णिमा श्राद्ध – रविवार, 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा

2) प्रतिपदा तिथि श्राद्ध- सोमवार 8 सितंबर 2025 

3) श्राद्ध का दूसरा दिन – मंगलवार 9 सितंबर 2025 

4) तीसरे दिन का श्राद्ध / चौथे दिन का श्राद्ध – बुधवार, 10 सितंबर 

5) भरणी तिथि और पंचमी तिथि श्राद्ध- गुरुवार 11 सितंबर 

6) षष्ठी तिथि श्राद्ध - शुक्रवार 12 सितंबर 2025 

7) सप्तमी तिथि श्राद्ध- शनिवार 13 सितंबर 2025 

8) अष्टमी तिथि श्राद्ध - रविवार 14 सितंबर 2025 

9) नवमी तिथि श्राद्ध- सोमवार 15 सितंबर 2025 

10) दशमी तिथि श्राद्ध - मंगलवार 16 सितंबर 2025 

11)एकादशी तिथि श्राद्ध-बुधवार 17 सितंबर 2025 

12) द्वादशी तिथि को श्राद्ध – गुरुवार 18 सितंबर 2025 

13) त्रयोदशी तिथि/माघ श्राद्ध - शुक्रवार 19 सितंबर 2025

14) चतुर्दशी तिथि श्राद्ध- शनिवार 20 सितंबर 2025

15) सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध - 21 सितंबर 2025 रविवार को किया जाएगा
 
पितृ पक्ष के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान

पितृ पक्ष में आपके पूर्वजों का श्राद्ध उस तिथि के अनुसार किया जाता है. जिस तिथि को आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई थी, उसी तिथि के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध किया जाता है. श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों का पसंदीदा भोजन पकाएँ और उसे ब्राह्मणों, कौओं, गायों, बिल्लियों और कुत्तों को खिलाएं. इसे पंचबलि कहते हैं. 

सबसे पहले श्राद्ध के दिन तर्पण करें. तर्पण के लिए अपने पितरों को जल, काले तिल, जौ अर्पित करें. श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन तर्पण करना बहुत ज़रूरी है. पितृ पक्ष में दान का विशेष महत्व है और आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन दान करना चाहिए जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो रहा हो.
 
वार्षिक श्राद्ध की तिथि कैसे ज्ञात करें?

श्राद्ध की तिथि का निर्धारण परिवार के सदस्य की मृत्यु की तिथि से होता है. अर्थात, पितृ पक्ष में जिस तिथि और समय पर व्यक्ति ने अंतिम सांस ली हो, उसी तिथि और समय पर श्राद्ध करना चाहिए. यदि तिथि ज्ञात न हो, तो सभी पितृ अमावस्याओं पर श्राद्ध करना चाहिए.

पितृ पक्ष में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए?

अगर आपके घर में पूर्वजों की तस्वीरें हैं, तो उन्हें घर में मौजूद देवी-देवताओं की तस्वीरों के साथ न रखें. इसके अलावा, उन्हें मंदिर में भी न रखें. ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और पूर्वज नाराज़ हो जाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Govardhan Puja Aarti And Katha 2024: इस आरती और कथा के बिना अधूरी है गोवर्धन पूजा, जल्द पूरी होगी मनोकामना
इस आरती और कथा के बिना अधूरी है गोवर्धन पूजा, जल्द पूरी होगी मनोकामना
Viral Video: कोरियन लड़की ने पहली बार खाया वाड़ापाव, रिएक्शन ने जीता लोगों का दिल
Viral Video: कोरियन लड़की ने पहली बार खाया वाड़ापाव, रिएक्शन ने जीता लोगों का दिल
UP Bypolls: यूपी में सपा प्रत्याशी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ जारी किया फतवा
UP Bypolls: यूपी में सपा प्रत्याशी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, मौलाना ने नसीम सोलंकी के खिलाफ जारी किया फतवा
Bhoot Chaturdashi: पश्चिम बंगाल में कब और क्यों मनाई जाती है भूत चतुर्दशी, जानें इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य 
पश्चिम बंगाल में कब और क्यों मनाई जाती है भूत चतुर्दशी, जानें इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य
Earthquake: झारखंड और जमशेदपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता
Earthquake: झारखंड और जमशेदपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी
किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी
 Zodiac Signs: कूल डैडी होते हैं इस राशि के पुरुष, मिलता है इनको बेस्ट ससुर का खिताब भी
कूल डैडी होते हैं इस राशि के पुरुष, मिलता है इनको बेस्ट ससुर का खिताब भी
Vastu Tips: अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर
अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर
गणेश जी की सूंड दाईं या बाईं किस तरफ होनी चाहिए? घर में गणपति स्थापना के लिए सूंड के नियम अलग क्यों हैं? 
गणेश जी की सूंड दाईं या बाईं किस तरफ होनी चाहिए? घर में गणपति स्थापना के लिए सूंड के नियम अलग क्यों हैं?
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE