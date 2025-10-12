Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु 

देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवाव विष्णु चार महीने की निद्रा से जागते हैं और इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत होता है. इस साल किस दिन है देवउठान एकादशी चलिए जानें.

देवउत्थान एकादशी 24 एकादशियों में से एक महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी तिथि (तिथि) पर, पृथ्वी और ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु, चतुर्मास (4 महीने) की निद्रा अवस्था के बाद जागते हैं. प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी तिथि (जून-जुलाई) को शयन करने जाते हैं और चतुर्मास/चार महीने की अवधि के लिए उसी अवस्था में रहते हैं. इन चार महीनों के दौरान, सगाई, विवाह आदि जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं और देवउत्थान एकादशी से शुभ काम शुरू होते हैं.

देवउत्थान एकादशी को भारत के विभिन्न भागों में प्रबोधिनी एकादशी, विष्णु-प्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी और अन्य नामों से भी जाना जाता है. वैष्णव संप्रदाय देवउत्थान एकादशी और अन्य सभी एकादशियों के प्रबल अनुयायी हैं, क्योंकि उनके लि प्रमुख और एकमात्र परमेश्वर भगवान विष्णु हैं.

देवउत्थान एकादशी 2025 कब है? मुहूर्त एवं पारण समय

देवोत्थान एकादशी शनिवार, 1 नवंबर, 2025 को होगी और 2 नवंबर को पारण का समय दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 02:47 बजे तक होगा.

एकादशी तिथि प्रारंभ - 01 नवंबर, 2025 को सुबह 09:11 बजे,

एकादशी तिथि समाप्त 02 नवंबर, 2025 को सुबह 07:31 बजे.

देवउत्थान एकदाशी का महत्व

देवउत्थान एकादशी के साधक/भक्तगण देवउत्थान एकादशी के दिन प्रातःकाल से लेकर अगली सुबह तक व्रत या उपवास रखते हैं. सबसे महत्वपूर्ण व्रत विधि या नियमों में से एक है रात भर जागरण करना, भजन गाना और कीर्तन करना. देवउत्थान एकादशी और प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है. भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि से देवउत्थान एकादशी के दिन देवउत्थान एकादशी व्रत और पूजा के महत्व के बारे में कहा था: कहा था कि इस दिन व्रत रखना पवित्र गंगा नदी में स्नान से भी अधिक पवित्र है, और देवउत्थान एकादशी की तुलना में अश्वमेध यज्ञ भी अपने पुण्य में फीके हैं. देवउत्थान एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि देवउत्थान एकादशी से संबंधित कथाओं के बारे में सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं.

इसी दिन होता है तुलसी विवाह

देवोत्थान एकादशी तुलसी विवाह का भी दिन है, जो इस पवित्र एकादशी का एक प्रमुख महत्व है. इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के प्रतीक पवित्र शालिग्राम से तुलसी के पौधे का विवाह कराने की रस्म निभाई जाती है.

