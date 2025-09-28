Add DNA as a Preferred Source
Ashwin Purnima 2025: अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है. इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है. पूर्णिमा व्रत में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. आश्विन पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त चलिए जान लें.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 28, 2025, 08:01 AM IST

Ashwin Purnima 2025: अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा?

आश्विन पूर्णिमा पर स्नान-दान आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है. आश्विन पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और शाम को देवी लक्ष्मी के साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है. इस बार आश्विन पूर्णिमा और स्नान-दान अलग-अलग दिन हैं. मान्यता है कि आश्विन पूर्णिमा पर स्नान-दान करने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. आश्विन पूर्णिमा कब है और स्नान-दान का समय क्या है, जानें

आश्विन पूर्णिमा कब है?
पंचांग के अनुसार, इस बार आश्विन पूर्णिमा सोमवार, 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर शुरू होगी. यह तिथि अगले दिन, 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर समाप्त होगी. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 39 मिनट से 5 बजकर 28 मिनट तक है. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक है. निशिता मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 45 मिनट से 12 बजकर 34 मिनट तक है.

काम त्रिकोण योग: राहु, मंगल और बृहस्पति की युति से इस राशि के लोगों का भाग्य बदलेगा.
इस दिन सुबह से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा. उसके बाद ध्रुव योग लगेगा. सुबह से अगले दिन सुबह 4 बजकर 1 मिनट तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा. उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा.

आश्विन पूर्णिमा का व्रत कब है?
आश्विन पूर्णिमा व्रत सोमवार, 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आश्विन पूर्णिमा व्रत में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. अन्यथा आश्विन पूर्णिमा व्रत अधूरा माना जाता है.

आश्विन पूर्णिमा पर भद्रा एवं पंचक
आश्विन पूर्णिमा के दिन भद्रा और पंचक भी रहेंगे. भद्रा दोपहर 12.23 बजे से शुरू होकर रात 10.53 बजे तक रहेगी. चूँकि इस समय भद्रा पृथ्वी पर रहती है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. पंचक पूरे दिन रहेगा.
 
आश्विन पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय
आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा शाम 5.27 बजे उदय होगा और 7 अक्टूबर को सुबह 6.14 बजे अस्त होगा.

आश्विन पूर्णिमा पर स्नान दान का मुहूर्त
7 अक्टूबर को आश्विन पूर्णिमा पर स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4.39 से 5.28 बजे तक है, जिसके बाद दान किया जा सकता है. इस दिन स्नान का सर्वोत्तम समय सुबह 9.13 बजे से दोपहर 1.37 बजे तक रहेगा. जबकि अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 12:09 बजे से दोपहर 01:37 बजे तक रहेगा.
 
आश्विन पूर्णिमा का महत्व
आश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजन, स्नान और दान करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. देवी लक्ष्मी की कृपा से धन-समृद्धि में वृद्धि होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

