FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

Homeधर्म

धर्म

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

2026 में महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि-रामनवमी, दशहरा-दिवाली और छठ कब पड़ रहा है? नए साल के सभी त्योहारों और छुट्टियों का कैलेंडर और पंचांग यहां आप देख सकते हैं

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 27, 2025, 09:47 AM IST

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू त्योहार भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास के सबसे समृद्ध प्रतीकों में से एक हैं. राष्ट्रीय त्योहार दिवाली से लेकर लोहड़ी और पोंगल जैसे क्षेत्रीय और कृषि संबंधी त्योहारों तक, हिंदू त्योहारों की एक ऐसी श्रृंखला है जो परिवारों, समुदायों, क्षेत्रों और देशों को एक साथ उत्सव मनाने के लिए एकजुट करती है. हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला प्रत्येक त्योहार सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर एक विशिष्ट तिथि पर मनाया जाता है. चाहे कितने भी युग बीत गए हों, वही त्योहार अलगअलग तिथियों और सप्ताहों में बारबार आते रहते हैं. इन त्योहारों का महत्व दिन और तिथि के अनुसार बदलता रहता है. यहां नए साल 2026 के जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी दी गई है.

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 
 
जनवरी 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 3 जनवरी, शनिवार: पूर्णिमा
 6 जनवरी, मंगलवार: अंगारक संकष्टी
 13 जनवरी, मंगलवार: धनुर्मास का अंत
 14 जनवरी, बुधवार: मकर संक्रांति
 18 जनवरी, रविवार: अवतारी अमावस्या
 19 जनवरी, सोमवार: माघ माह 2026 की शुरुआत
 25 जनवरी, रविवार: रथ सप्तमी
 29 जनवरी, गुरुवार: जया एकादशी
 31 जनवरी, शनिवार: विश्वकर्मा जयंती

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

फरवरी 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 1 फरवरी, रविवार: माघ पूर्णिमा
 5 फरवरी, गुरुवार: संकष्ट चतुर्थी
 13 फरवरी, शुक्रवार: विजया एकादशी
 15 फरवरी, रविवार: महाशिवरात्रि
 17 फरवरी, मंगलवार: माघ अमावस्या
 18 फरवरी, बुधवार: फाल्गुन मास की शुरुआत
 19 फरवरी, गुरुवार: शिवाजी जयंती
 27 फरवरी, शुक्रवार: आमलकी एकादशी 

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

मार्च 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 3 मार्च, मंगलवार: पूर्णिमा
 4 मार्च, बुधवार: होली
 6 मार्च, शुक्रवार: संकष्ट चतुर्थी
 15 मार्च, रविवार: पापमोचिनी एकादशी
 19 मार्च, गुरुवार: उगादि, अमावस्या, चैत्र माह की शुरुआत, रमजान
 26 मार्च, गुरुवार: राम नवमी
 29 मार्च, रविवार: कामदा एकादशी

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

अप्रैल 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 2 अप्रैल, गुरुवार: हनुमान जयंती , दवना पूर्णिमा
 5 अप्रैल, रविवार: संकष्ट चतुर्थी
 13 अप्रैल, सोमवार: वरुधिनी एकादशी
 17 अप्रैल, शुक्रवार: अमावस्या
 18 अप्रैल, शनिवार: वैशाख माह की शुरुआत
 19 अप्रैल, रविवार: अक्षय तृतीया, बसव जयंती, परशुराम जयंती
 21 अप्रैल, मंगलवार: शंकराचार्य जयंती
 27 अप्रैल, सोमवार: मोहिनी एकादशी
 30 अप्रैल, गुरुवार: नरसिम्हा जयंती

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

मई 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 1 मई, शुक्रवार: बुद्ध पूर्णिमा
 5 मई, मंगलवार: अंगारक संकष्ट चतुर्थी
 13 मई, बुधवार: अपरा एकादशी
 16 मई, शनिवार: शनि अमावस्या
 17 मई, रविवार: ज्येष्ठ मास आभार
 27 मई, बुधवार: बकरीद, कमला एकादशी
 31 मई, रविवार: पूर्णिमा  

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

जून 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 3 जून, बुधवार: संकष्ट चतुर्थी
 11 जून, गुरुवार: कमला एकादशी
 15 जून, सोमवार: सोमवती अमावस्या
 16 जून, मंगलवार: आषाढ़ मास की शुरुआत
 25 जून, गुरुवार: निर्जला एकादशी
 26 जून, शुक्रवार: मुहर्रम
 29 जून, सोमवार: वट पूर्णिमा, कर पूर्णिमा 

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

जुलाई 2026 में मनाए जाने वाले त्यौहार और तिथियां
 3 जुलाई, शुक्रवार: संकष्ट चतुर्थी
 10 जुलाई, शुक्रवार: समर्था एकादशी
 14 जुलाई, मंगलवार: मन्नटीना अमावस्या
 15 जुलाई, बुधवार: श्रावण मास की शुरुआत
 25 जुलाई, शनिवार: देवशयनी एकादशी
 29 जुलाई, बुधवार: गुरु पूर्णिमा 

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 
 
अगस्त 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 2 अगस्त, रविवार: संकष्ट चतुर्थी
 9 अगस्त, रविवार: कामिका एकादशी
 12 अगस्त, बुधवार: नगर अमावस्या
 17 अगस्त, सोमवार: नगर पंचमी
 23 अगस्त, रविवार: पवित्रा एकादशी
 28 अगस्त, शुक्रवार: रक्षा बंधन
 31 अगस्त, सोमवार: संकष्ट चतुर्थी

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 
 
सितंबर 2026 में मनाए जाने वाले त्यौहार और तिथियां
 4 सितंबर, शुक्रवार: कृष्ण जन्माष्टमी
 7 सितंबर, सोमवार: अजा एकादशी
 11 सितंबर, शुक्रवार: बेनका अमावस्या
 14 सितंबर, सोमवार: गणेश चतुर्थी, गौरी पूजा की शुरुआत
 18 सितंबर, शुक्रवार: गौरी पूजा
 22 सितंबर, मंगलवार: परिवर्तिनी एकादशी
 26 सितंबर, शनिवार: भाद्रपद पूर्णिमा
 27 सितंबर, रविवार: महालया की शुरुआत
 29 सितंबर, मंगलवार: अंगारक संक चतुर्थी

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 
 
अक्टूबर 2026 में मनाए जाने वाले त्यौहार और तिथियां
 6 अक्टूबर, मंगलवार: इंदिरा एकादशी
 10 अक्टूबर, शनिवार: महालया अमावस्या
 11 अक्टूबर, रविवार: नवरात्रि प्रारंभ
 19 अक्टूबर, सोमवार: महाष्टमी, आयुध पूजा
 20 अक्टूबर, मंगलवार: दशहरा
 22 अक्टूबर, गुरुवार: पाशांकुशा एकादशी
 26 अक्टूबर, सोमवार: शिगी पूर्णिमा
 29 अक्टूबर, गुरुवार: संकष्ट चतुर्थी

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

नवंबर 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 5 नवंबर, गुरुवार: रमा एकादशी
 6 नवंबर, शुक्रवार: धनत्रयोदशी
 8 नवंबर, रविवार: दिवाली
 9 नवंबर, सोमवार: दिवाली अमावस्या
 10 नवंबर, मंगलवार: बालिपद्यमी
 21 नवंबर, शनिवार: प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी पूजा
 24 नवंबर, मंगलवार: गुरु नानक जयंती, पूर्णिमा
 27 नवंबर, शुक्रवार: संकष्ट चतुर्थी, कनकदास जयंती

When is each festival in 2026 complete year's almanac and calendar 

दिसंबर 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
 4 दिसंबर, शुक्रवार: उत्थिरा एकादशी
 8 दिसंबर, मंगलवार: छठी अमावस्या
 17 दिसंबर, गुरुवार: धनुर्मास आराम
 20 दिसंबर, रविवार: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
 23 दिसंबर, बुधवार: दत्त जयंती, होस्तिला पुन्निम
 25 दिसंबर, शुक्रवार: क्रिसमस
 26 दिसंबर, शनिवार: संकष्ट चतुर्थी

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें
Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें
 भारतीय सेना में टैटू और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? फिर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने क्यों रखा था लॉन्ग हेयरस्टाइल
भारतीय सेना में टैटू और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? फिर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने क्यों रखा था लॉन्ग हेयरस्टाइल
MORE
Advertisement
धर्म
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
MORE
Advertisement