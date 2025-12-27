2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

धर्म
2026 में महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि-रामनवमी, दशहरा-दिवाली और छठ कब पड़ रहा है? नए साल के सभी त्योहारों और छुट्टियों का कैलेंडर और पंचांग यहां आप देख सकते हैं
हिंदू त्योहार भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास के सबसे समृद्ध प्रतीकों में से एक हैं. राष्ट्रीय त्योहार दिवाली से लेकर लोहड़ी और पोंगल जैसे क्षेत्रीय और कृषि संबंधी त्योहारों तक, हिंदू त्योहारों की एक ऐसी श्रृंखला है जो परिवारों, समुदायों, क्षेत्रों और देशों को एक साथ उत्सव मनाने के लिए एकजुट करती है. हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला प्रत्येक त्योहार सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर एक विशिष्ट तिथि पर मनाया जाता है. चाहे कितने भी युग बीत गए हों, वही त्योहार अलगअलग तिथियों और सप्ताहों में बारबार आते रहते हैं. इन त्योहारों का महत्व दिन और तिथि के अनुसार बदलता रहता है. यहां नए साल 2026 के जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी दी गई है.
जनवरी 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
3 जनवरी, शनिवार: पूर्णिमा
6 जनवरी, मंगलवार: अंगारक संकष्टी
13 जनवरी, मंगलवार: धनुर्मास का अंत
14 जनवरी, बुधवार: मकर संक्रांति
18 जनवरी, रविवार: अवतारी अमावस्या
19 जनवरी, सोमवार: माघ माह 2026 की शुरुआत
25 जनवरी, रविवार: रथ सप्तमी
29 जनवरी, गुरुवार: जया एकादशी
31 जनवरी, शनिवार: विश्वकर्मा जयंती
फरवरी 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
1 फरवरी, रविवार: माघ पूर्णिमा
5 फरवरी, गुरुवार: संकष्ट चतुर्थी
13 फरवरी, शुक्रवार: विजया एकादशी
15 फरवरी, रविवार: महाशिवरात्रि
17 फरवरी, मंगलवार: माघ अमावस्या
18 फरवरी, बुधवार: फाल्गुन मास की शुरुआत
19 फरवरी, गुरुवार: शिवाजी जयंती
27 फरवरी, शुक्रवार: आमलकी एकादशी
मार्च 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
3 मार्च, मंगलवार: पूर्णिमा
4 मार्च, बुधवार: होली
6 मार्च, शुक्रवार: संकष्ट चतुर्थी
15 मार्च, रविवार: पापमोचिनी एकादशी
19 मार्च, गुरुवार: उगादि, अमावस्या, चैत्र माह की शुरुआत, रमजान
26 मार्च, गुरुवार: राम नवमी
29 मार्च, रविवार: कामदा एकादशी
अप्रैल 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
2 अप्रैल, गुरुवार: हनुमान जयंती , दवना पूर्णिमा
5 अप्रैल, रविवार: संकष्ट चतुर्थी
13 अप्रैल, सोमवार: वरुधिनी एकादशी
17 अप्रैल, शुक्रवार: अमावस्या
18 अप्रैल, शनिवार: वैशाख माह की शुरुआत
19 अप्रैल, रविवार: अक्षय तृतीया, बसव जयंती, परशुराम जयंती
21 अप्रैल, मंगलवार: शंकराचार्य जयंती
27 अप्रैल, सोमवार: मोहिनी एकादशी
30 अप्रैल, गुरुवार: नरसिम्हा जयंती
मई 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
1 मई, शुक्रवार: बुद्ध पूर्णिमा
5 मई, मंगलवार: अंगारक संकष्ट चतुर्थी
13 मई, बुधवार: अपरा एकादशी
16 मई, शनिवार: शनि अमावस्या
17 मई, रविवार: ज्येष्ठ मास आभार
27 मई, बुधवार: बकरीद, कमला एकादशी
31 मई, रविवार: पूर्णिमा
जून 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
3 जून, बुधवार: संकष्ट चतुर्थी
11 जून, गुरुवार: कमला एकादशी
15 जून, सोमवार: सोमवती अमावस्या
16 जून, मंगलवार: आषाढ़ मास की शुरुआत
25 जून, गुरुवार: निर्जला एकादशी
26 जून, शुक्रवार: मुहर्रम
29 जून, सोमवार: वट पूर्णिमा, कर पूर्णिमा
जुलाई 2026 में मनाए जाने वाले त्यौहार और तिथियां
3 जुलाई, शुक्रवार: संकष्ट चतुर्थी
10 जुलाई, शुक्रवार: समर्था एकादशी
14 जुलाई, मंगलवार: मन्नटीना अमावस्या
15 जुलाई, बुधवार: श्रावण मास की शुरुआत
25 जुलाई, शनिवार: देवशयनी एकादशी
29 जुलाई, बुधवार: गुरु पूर्णिमा
अगस्त 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
2 अगस्त, रविवार: संकष्ट चतुर्थी
9 अगस्त, रविवार: कामिका एकादशी
12 अगस्त, बुधवार: नगर अमावस्या
17 अगस्त, सोमवार: नगर पंचमी
23 अगस्त, रविवार: पवित्रा एकादशी
28 अगस्त, शुक्रवार: रक्षा बंधन
31 अगस्त, सोमवार: संकष्ट चतुर्थी
सितंबर 2026 में मनाए जाने वाले त्यौहार और तिथियां
4 सितंबर, शुक्रवार: कृष्ण जन्माष्टमी
7 सितंबर, सोमवार: अजा एकादशी
11 सितंबर, शुक्रवार: बेनका अमावस्या
14 सितंबर, सोमवार: गणेश चतुर्थी, गौरी पूजा की शुरुआत
18 सितंबर, शुक्रवार: गौरी पूजा
22 सितंबर, मंगलवार: परिवर्तिनी एकादशी
26 सितंबर, शनिवार: भाद्रपद पूर्णिमा
27 सितंबर, रविवार: महालया की शुरुआत
29 सितंबर, मंगलवार: अंगारक संक चतुर्थी
अक्टूबर 2026 में मनाए जाने वाले त्यौहार और तिथियां
6 अक्टूबर, मंगलवार: इंदिरा एकादशी
10 अक्टूबर, शनिवार: महालया अमावस्या
11 अक्टूबर, रविवार: नवरात्रि प्रारंभ
19 अक्टूबर, सोमवार: महाष्टमी, आयुध पूजा
20 अक्टूबर, मंगलवार: दशहरा
22 अक्टूबर, गुरुवार: पाशांकुशा एकादशी
26 अक्टूबर, सोमवार: शिगी पूर्णिमा
29 अक्टूबर, गुरुवार: संकष्ट चतुर्थी
नवंबर 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
5 नवंबर, गुरुवार: रमा एकादशी
6 नवंबर, शुक्रवार: धनत्रयोदशी
8 नवंबर, रविवार: दिवाली
9 नवंबर, सोमवार: दिवाली अमावस्या
10 नवंबर, मंगलवार: बालिपद्यमी
21 नवंबर, शनिवार: प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी पूजा
24 नवंबर, मंगलवार: गुरु नानक जयंती, पूर्णिमा
27 नवंबर, शुक्रवार: संकष्ट चतुर्थी, कनकदास जयंती
दिसंबर 2026 में मनाए जाने वाले त्योहार और उनकी तिथियां
4 दिसंबर, शुक्रवार: उत्थिरा एकादशी
8 दिसंबर, मंगलवार: छठी अमावस्या
17 दिसंबर, गुरुवार: धनुर्मास आराम
20 दिसंबर, रविवार: मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
23 दिसंबर, बुधवार: दत्त जयंती, होस्तिला पुन्निम
25 दिसंबर, शुक्रवार: क्रिसमस
26 दिसंबर, शनिवार: संकष्ट चतुर्थी
