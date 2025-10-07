Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है. इस शुभ तिथि पर सुहागिन महिलाएं अखंड वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं.करवा चौथ व्रत के कुछ नियम है, जिन्हें जानना जरूरी है.

हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10 बजकर 54 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 10 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा. उदयातिथि के मुताबिक, इस साल 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.

मान्यता है कि इस दिन कुछ गलतियां करने से व्यक्ति को अपने व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और व्रत खंडित हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन क्या करें और क्या न करें.



करवा चौथ व्रत के नियम



1-करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए.

2-स्नान के बाद पूजा करें और व्रत का संकल्प लें.



3-विवाहित महिलाओं को सोलह श्रृंगार करना चाहिए.

4-रात्रि में चन्द्रमा को देखकर व्रत खोलना चाहिए.

5-श्रद्धा के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है.



करवा चौथ दिन भूलकर भी यह काम न करें



1-इस दिन देर तक न सोएं.

2-किसी को भी झूठे शब्द नहीं बोलने चाहिए.

3-अपना निजी सामान किसी को न दें.

4-काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए.

5-झूठ बोलने से बचें.

6-पति-पत्नी को एक-दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए.

उ7-पवास के बाद तामसिक भोजन न करें.

करवा चौथ का पारण कब होगा

करवा चौथ के व्रत का पारण चांद को देख के करना होता है लेकिन पूरी तरह से व्रत अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद माना जाएगा.