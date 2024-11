वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोग हाथी के मुंह से टपक रहे पानी को चरणामृत समझकर पीते दिखाई दे रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बने प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हाथी के मुंह से गिर रहे पानी को लोग गिलास में लेकर पी रहे हैं. सभी भक्त पानी को चरणामृत समझकर पी रहे हैं. इस पानी को पीने के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है. साथ ही लोग बर्तनों में भरकर ये पानी घर लेकर जा रहे हैं.

वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है हाथी से निकलने वाले पानी को लोग चरणामृत समझकर पी रहे हैं. कई बार तो लोग इस पानी को कप, गिलास या अन्य बर्तन में इकट्ठा कर अपने घर भी ले जाते हैं. स्थानीय लोगों ने कई बार भक्तों को समझाने की कोशिश की लेकिन भक्त मानने को टैयार नहीं हैं. भक्त पानी पीने के साथ इस पानी से आचमन करते हुए बांकी बिहार के जयकारे भी लगा रहे हैं.

Serious education is needed 100%



People are drinking AC water, thinking it is 'Charanamrit' from the feet of God !! pic.twitter.com/bYJTwbvnNK

इस मामले में बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आशीष गोस्वामी ने बताया कि मंदिर के पीछे जो दो हाथी बने हुए हैं, वहां से जो जल टपक रहा है वो एसी से निकलने वाला जल है. उन्होंने भक्तों से अपील की है कि ऐसी भ्रम पैदा करने वाली खबर न फैलाएं. बिहारी जी के स्नान का जो जल है वह मंदिर के अंदर पुजारी भक्तों को अंजलि में देते हैं.

