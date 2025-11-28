Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान

हरिद्वार में लगने वाले अर्धकुंभ मेले की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार अर्धकुंभ में 4 अमृत स्नान होंगे. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. आइए जानते हैं शाही स्नान से लेकर अमृत स्नान की तारीखें...

उत्तराखंड के हरिद्वार में अगले साल यानी 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तारीखों की ऐलान हो गया है. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में शुक्रवार को हरिद्वार में हुई अखाड़े की बैठक में अर्धकुंभ की तारीख से लेकर शाही स्नान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. साल 2027 में जनवरी माह में ही अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होना है.

वहीं सरकार पहले से ही इसकी तैयारी कर रही है. आइए जानते हैं अर्धकुंभ मेले के शुरू होने की तारीखों से लेकर शाही स्नान कब कब और कितने हैं...

पुष्कर सिंह धामी के साथ दमकोठी में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुलाकात की. इसमें 2027 में अर्धकुंभ की शुरुआत से लेकर इसके इंतजामों को लेकर चर्चा की गई. बैठक के दौरान, भव्य धार्मिक मेले की तिथियों की घोषणा की गई. बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद निरंजनी के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज भी उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि अखाड़ों का प्राथमिक कार्य कुंभ मेले का आयोजन करना है और पूरा देश हरिद्वार में होने वाले इस भव्य आयोजन की प्रतीक्षा कर रहा है.

कुंभ की तारीखों की घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ के आयोजन में संतों की भूमिका महत्वपूर्ण है. सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और मेले की व्यवस्थाओं को भव्य और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा.उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भव्य होगा और प्रशासनिक तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं. मुख्यमंत्री धामी ने पुष्टि की कि मेला 13 जनवरी 2027 मकर संक्रांति से अर्ध कुंभ मेले की शुरुआत होगी.

पहली बार चार अमृत स्नान

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार में 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए 10 प्रमुख स्नान समारोहों की तारीखों की घोषणा की है. जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान पहली बार चार अमृत स्नान निर्धारित किए गए हैं. इस ऐतिहासिक निर्णय को सदियों पुरानी परंपराओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

प्रमुख स्नान तिथियां

-14 जनवरी, 2027 ( मकर संक्रांति )

- 6 फरवरी 2027 ( मौनी अमावस्या )

- 11 फरवरी 2027 ( बसंत पंचमी )

- 20 फरवरी 2027 ( माघ पूर्णिमा )

चार अमृत स्नान

- 6 मार्च, 2027 - महाशिवरात्रि (पहला अमृत स्नान )

- 8 मार्च, 2027 - सोमवती /फाल्गुन अमावस्या (दूसरा अमृत स्नान )

- 14 अप्रैल, 2027 - मेष संक्रांति/वैसाखी (तीसरा अमृत स्नान )

- 20 अप्रैल, 2027 - चैत्र पूर्णिमा (चौथा अमृत स्नान )

