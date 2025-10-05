संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

संत प्रेमानंद महाराज पिछले दो दिनों से रात्रिकाल की पदयात्रा नहीं कर रहे हैं. अब राधा केलिकुंज आश्रम की तरफ से जानकारी दी गई है कि महाराज की यात्रा अनिश्चित काल के स्थगित कर दी गई है.

वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद महाराज रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. अब राधा केलिकुंज आश्रम ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है. आश्रम की तरफ से कहा गया है कि संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य कारणों से ये निर्णय लिया गया है. प्रेमानंद जी महाराज पिछले दो दिनों से पदयात्रा नहीं कर रहे थे. श के विभिन्न प्रांतों से आकर हजारों श्रद्धालु पदयात्रा में उनके दर्शन के इंतजार में सड़क किनारे रात गुजार रहे थे, लेकिन महाराज जी के दर्शनों को लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था.

रमणरेती क्षेत्र तक करते हैं पदयात्रा

इसी के चलते संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने शनिवार को सूचना जारी कर संत की सुबह चार बजे निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की सूचना दी है. इस सूचना में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु रातभर रास्ते में खड़े होकर संत प्रेमानंद महाराज की प्रतीक्षा करते है वे अब रात्रि दर्शन के लिए न आवें. संत प्रेमानंद प्रतिदिन सुबह चार बजे छटीकरा मार्ग स्थित श्रीकृष्ण शरणम आवसीय कालोनी स्थित अपने आवास से परिक्रमा मार्ग के रमणरेती क्षेत्र स्थित श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में पदयात्रा करते हुए पहुंचते थे.

ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज

इसी वजह से संत प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए ही पूरे देश भर से लोग रात 9 बजे से ही परिक्रमा मार्ग पर आकर खड़े हो जाते थे. बता दें कि प्रेमानंद महाराज को जन्म के समय से ही ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिससे उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है. उनका समय समय पर डायलिसिस होता है. उनके कई भक्तों की ओर से उन्हें किडनी देने का आग्रह किया गया है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है.

