Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा

सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूर्ण होने पर कुंभाभिषेक किया गया. इस दौरान प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मौजूद रहे. इस मौके पर बहुत ही भव्य आयोजन किया गया. इसकी शुरुआत खास अनुष्ठानों से हुई.

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम गुजरात का सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनना है. ‘सोमनाथ अमृत पर्व-2026’ के तहत 11 मई 2026 को पहली बार मंदिर के करीब 90 मीटर ऊंचे शिखर पर विशेष कुंभाभिषेक किया गया. इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेग. वहीं यह आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को 75 वर्ष पूरे होने पर किया गया. आइए जानते हैं कैसे किया जाता है कुंभाभिषेक और इसकी पूजा ...

जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर किया गया आयोजन

सोमनाथ अमृत पर्व-2026 का अयोजन मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया. मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हुए पुनर्निर्माण प्रयासों के बाद किया था. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में रोड शो किया और उसके बाद मंदिर पहुंचे. प्रधानमंत्री के काफिले के मंदिर परिसर की ओर बढ़ने के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. मंदिर में प्रधानमंत्री ने जलाभिषेक, महापूजा और ध्वज पूजा समेत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया. इसके बाद कुंभाभिषेक किया गया है.

​कैसे किया जाता है कुंभाभिषेक

कुंभाभिषेक हर 12 साल में एक बार किया जाता है. यह मंदिर की ऊर्जा को पुनर्जाग्रत करने के लिए किया जाता है. कुंभाभिषेक का अर्थ है कुंभ यानी कलश और अभिषेक यानी पवित्र स्नान या दिव्य शक्तियों का संचार होता है, जब भी विशेष वैदिक विधियों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश और देव विग्रहों पर चढ़ाया जाता है, तो उसे कुंभाभिषेक कहा जाता है. यह एक सामान्य नहीं बल्कि विशेष और बड़ा अनुष्ठान होता है, जो हर 12 साल में एक बार किया जाता है. इसमें यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चार, रुद्र पाठ और अग्नि अनुष्ठानों के माध्यम से 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाये गये जल को आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बनाया जाता है. इसके इस इसी जल को मंदिर के शिखर और देव विग्रहों पर चढ़ाया जाता है. मान्यता है कि इससे मंदिर की दिव्य शक्ति फिर से जागृत होती है. मंदिर में या उसके आसपास मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती हैं.

कुंभाभिषेक में होते हैं कई अनुष्ठान

कुंभाभिषेक सिर्फ एक या दो चरणों में पूरा नहीं होता है. इसके कई चरणों में पूरा किया जाता है. साथ ही इसकी तैयारी से लेकर कुंभाभिषेक अनुष्ठान भी कई दिनों तक चलता है. इसमें सबसे पहले यज्ञशाला बनाइ जाती है. इसके बाद वैदिक आचार्य, विशेष हवन, रुद्र पाठ करने के साथ ही अग्नि अनुष्ठान करते हैं. इसके बाद सैकड़ों कलशों में गंगाजल और अन्य पवित्र नदियों का जल भरकर लाया जाता है. इन कलशों को वैदिक मंत्रों के माध्यम से ऊर्जावान किया जाता है.इसके बाद इस जल के माध्यम से देव विग्रहों की शुद्धि होती है. नई मूर्तियों की 'प्राण प्रतिष्ठा' की जाती है, जिसमें देव शक्ति को मूर्ति में स्थापित करने की प्रक्रिया होती है. मूर्ति की आंखों की अंतिम रूप देने के लिए 'नेत्र उन्मीलनम्' अनुष्ठान किया जाता है.इसके बाद भक्तों को दर्शन की अनुमति मिलती है.

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