Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना जाती हे. माता रानी को अलग भोग और अलग रंग पसंद हैं. भक्त भी माता रानी को उन्हीं के पसंद के भोग प्रसाद लगाने के साथ ही वस्त्र धारण करते हैं. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं. माता अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं. कहा जाता है कि नवरात्रि के नौ दिनों में अगर माता रानी के पसंदीदा रंग के कपड़ों का चयन करें तो माता रानी प्रसन्न होने के साथ ही सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं. भक्त की हर समस्या और रोग को हर लेती हैं.

शैलपुत्री से लेकर चंद्रघंटा को समर्पित है अलग रंग

मां दुर्गा के 9 स्वरूप हैं. नवरात्रि में माता रानी की घर में स्थापना कर अलग अलग दिन उनके स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इनमें शारदीय नवरात्रि में सबसे पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है. वहीं दूसरा दिन मां ब्रह्माचारिणी का होता है. मां ब्रह्माचारिणी को सफेद रंग बेहद प्रिय है. इसलिए माता रानी को सफेद चीजें जैसे खीर, सफेद मिठाई का भोग लागने के साथ ही इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा अर्चना करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं. माता रानी की तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है. माता रानी को लाल रंग बेहद प्रिय है. इसलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े धारण करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

पांचवें दिन का रंग

इस बार शारदीय नवरात्रि का ए​क दिन बढ़ रहा है. यानी नवरात्रि नौ नहीं बल्कि दस दिन के होंगे. ऐसे में शारदीय नवरात्रि में चौथे और पांचवें दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी. इस बार दोनों ही दिन मां कुष्मांडा के हैं. इनमें माता रानी को मालपुआ और दही हलवे का भोग लगाएं. यह माता रानी का प्रिय भोग है, जो उन्हें बेहद पसंद है.

यह है मां कुष्मांडा का प्रिय रंग, पहनने से पूर्ण होगी कामना

नवरात्रि के चौथे और पांचवें दिन यानी मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते समय गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करें. यह रंग मां कुष्मांडा का बेहद प्रिय है. इसलिए नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना में गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं. भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

