बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये
Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी
Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा
ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव
लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला
धर्म
माता रानी को अलग भोग और अलग रंग पसंद हैं. भक्त भी माता रानी को उन्हीं के पसंद के भोग प्रसाद लगाने के साथ ही वस्त्र धारण करते हैं. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं. माता अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं.
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना जाती हे. माता रानी को अलग भोग और अलग रंग पसंद हैं. भक्त भी माता रानी को उन्हीं के पसंद के भोग प्रसाद लगाने के साथ ही वस्त्र धारण करते हैं. इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं. माता अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं. कहा जाता है कि नवरात्रि के नौ दिनों में अगर माता रानी के पसंदीदा रंग के कपड़ों का चयन करें तो माता रानी प्रसन्न होने के साथ ही सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं. भक्त की हर समस्या और रोग को हर लेती हैं.
मां दुर्गा के 9 स्वरूप हैं. नवरात्रि में माता रानी की घर में स्थापना कर अलग अलग दिन उनके स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इनमें शारदीय नवरात्रि में सबसे पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है. वहीं दूसरा दिन मां ब्रह्माचारिणी का होता है. मां ब्रह्माचारिणी को सफेद रंग बेहद प्रिय है. इसलिए माता रानी को सफेद चीजें जैसे खीर, सफेद मिठाई का भोग लागने के साथ ही इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा अर्चना करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं. माता रानी की तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है. माता रानी को लाल रंग बेहद प्रिय है. इसलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े धारण करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.
इस बार शारदीय नवरात्रि का एक दिन बढ़ रहा है. यानी नवरात्रि नौ नहीं बल्कि दस दिन के होंगे. ऐसे में शारदीय नवरात्रि में चौथे और पांचवें दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी. इस बार दोनों ही दिन मां कुष्मांडा के हैं. इनमें माता रानी को मालपुआ और दही हलवे का भोग लगाएं. यह माता रानी का प्रिय भोग है, जो उन्हें बेहद पसंद है.
नवरात्रि के चौथे और पांचवें दिन यानी मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते समय गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करें. यह रंग मां कुष्मांडा का बेहद प्रिय है. इसलिए नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना में गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं. भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से