September Festival Calendar: गणेश विसर्जन, पितृ पक्ष, नवरात्रि से लेकर दो ग्रहण तक सितंबर महीने में पड़ने जा रहा, यहां देखें तीज-त्योहारों की पूरी लिस्ट

September Hindu Teej Tyohar: सितंबर 2025 गणेश विसर्जन से लेकर पितृ पक्ष, विश्वकर्मा पूजा और नवरात्रि तक भक्ति और उत्सव से भरा रहेगा. इस महीने में कई बड़े त्योहार और सांस्कृतिक समारोहों होंगे. तो चलिए जानें कब कौन सा त्योहार होगा.

September 2025 Festival Calendar: अगर आपको लगता है कि सितंबर का महीना सिर्फ़ फीकी पड़ती मानसूनी बारिश और हल्की शरद ऋतु की हवाओं का महीना है, तो आपको आश्चर्य होगा. इस बार सितंबर 2025 भक्ति, परंपराओं और ब्रह्मांडीय संयोगों का एक शक्तिशाली महीना है. यह समय यूँ ही चुपचाप नहीं बीतता; यह विदाई, प्रार्थनाओं, ग्रहणों और नई शुरुआतों से भरा महीना है.

गणेश प्रतिमाओं के भव्य विसर्जन से लेकर पितृ पक्ष के पवित्र दिनों और शारदीय नवरात्रि की उत्साहपूर्ण शुरुआत तक, सितंबर समान रूप से चिंतन और उत्सव दोनों का वादा करता है.यह एक दुर्लभ महीना है जब अनुष्ठान एक-दूसरे में सहज रूप से प्रवाहित होते हैं, एक अध्याय समाप्त करते ही तुरंत अगला अध्याय शुरू हो जाता है. आप भगवान गणेश को विदा करते हैं, अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, और फिर अपने घर और हृदय को देवी दुर्गा के लिए तैयार करते हैं. सचमुच, सितंबर 2025 एक अनुस्मारक है कि भारतीय आध्यात्मिकता अंत और नई शुरुआत का एक चक्र है.



सितंबर 2025 में त्योहारों और व्रतों की पूरी सूची

अगस्त्य अर्घ्य और पार्श्व एकादशी - 3 सितंबर वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती, कल्कि द्वादशी - 4 सितंबर ओणम, शिक्षक दिवस और शुक्र प्रदोष व्रत - 5 सितंबर गणेश विसर्जन एवं अनंत चतुर्दशी- 6 सितंबर र्णिमा श्राद्ध और पूर्ण चंद्र ग्रहण – 7 सितंबर पितृ पक्ष आरंभ – 8 सितंबर (21 सितंबर तक जारी) जीवित्पुत्रिका व्रत एवं अष्टमी रोहिणी- 14 सितंबर विश्वकर्मा पूजा और इंदिरा एकादशी - 17 सितंबर मासिक शिवरात्रि और कलियुग व्रत - 19 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या - 21 सितंबर शारदीय नवरात्रि और घटस्थापना - 22 सितंबर (शरद विषुव + सूर्य ग्रहण) दुर्गा अष्टमी और संधि पूजा - 30 सितंबर

गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी

6 सितंबर, 2025 को, भक्तगण विशाल जुलूसों में गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे. यह रंगों, संगीत और सामुदायिक बंधन से भरपूर एक विदाई उत्सव है, जो सृष्टि और प्रलय के चक्र का प्रतीक है. इसी दिन अनंत चतुर्दशी भी है, जिस दिन भगवान विष्णु की जनेऊ संस्कार के साथ पूजा की जाती है, जिससे यह आध्यात्मिक रूप से दोगुना महत्वपूर्ण दिन बन जाता है.

पितृ पक्ष - पितरों के तर्पण के दिन

8 सितंबर से 21 सितंबर तक, सभी घरों में पितृ पक्ष मनाया जाएगा, जो पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का पखवाड़ा है. ऐसा माना जाता है कि भोजन, जल और प्रार्थना से समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है. यह चक्र सर्व पितृ अमावस्या (21 सितंबर) को समाप्त होता है, जो सभी पूर्वजों को याद करने का सार्वभौमिक दिन है.

शारदीय नवरात्रि - देवी दुर्गा का आगमन

फिर 22 सितंबर, 2025 को शारदीय नवरात्रि के आगमन के साथ यह महीना बदल जाता है. घटस्थापना से शुरू होकर, यह नौ रातों की भक्ति, उपवास और उत्सव का प्रतीक है. दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष इसकी शुरुआत शरद विषुव और सूर्य ग्रहण के साथ हो रही है, जो इसे दुर्लभ ब्रह्मांडीय महत्व प्रदान करता है. यह उत्सव 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी और संधि पूजा के साथ समाप्त होता है, जिसे नवरात्रि कैलेंडर में सबसे शक्तिशाली माना जाता है.

इस महीने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी

सितंबर 2025 कोई साधारण महीना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मैराथन है. विसर्जन जुलूसों से लेकर नवरात्रि भजनों तक, पूर्वजों को याद करने से लेकर ब्रह्मांडीय घटनाओं तक, यह महीना भक्ति, चिंतन और उत्सवी ऊर्जा का अनूठा संगम है.

