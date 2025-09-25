Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
नवरात्रि और अन्य व्रतों के दौरान, एक सवाल अक्सर उठता है. हम साधारण नमक की बजाय सेंधा नमक क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या यह सिर्फ़ एक धार्मिक प्रथा है, या इसके वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी हैं? आइए दोनों दृष्टिकोणों पर गौर करें.
भारतीय परंपरा में, सेंधा नमक को नमक का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है. यह हिमालय क्षेत्र की चट्टानों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और इसमें रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता. इसीलिए इसे पत्थर का नमक या सेंधा नमक भी कहा जाता है.
दूसरी ओर, साधारण नमक समुद्री जल को वाष्पित करके बनाया जाता है और इसमें अशुद्धियाँ या मिलावटें हो सकती हैं. उपवास जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, शरीर और मन दोनों के लिए पवित्रता महत्वपूर्ण है. माना जाता है कि सेंधा नमक का सेवन इस आध्यात्मिक और शारीरिक पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है.
इसके धार्मिक महत्व के अलावा, सेंधा नमक कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है जो इसे उपवास के दौरान एक आदर्श विकल्प बनाते हैं:
सामान्य नमक, जिसमें मुख्य रूप से सोडियम होता है, के विपरीत, सेंधा नमक पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन सहित 80 से ज़्यादा ज़रूरी खनिज प्रदान करता है. ये उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने में मदद करते हैं जिनकी कमी उपवास के दौरान शरीर को हो सकती है.
सेंधा नमक में मौजूद प्राकृतिक खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक लचीला बनता है.
सेंधा नमक, सामान्य नमक की तुलना में पाचन तंत्र के लिए हल्का होता है. यह उपवास के दौरान विशेष रूप से सहायक होता है जब पाचन धीमा हो जाता है, जिससे गैस और अपच जैसी समस्याओं में कमी आती है.
सेंधा नमक में मौजूद पोटेशियम और सोडियम शरीर में द्रव संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे निर्जलीकरण और कमजोरी को रोका जा सकता है.
आयुर्वेद के अनुसार, सेंधा नमक में प्राकृतिक शीतलता प्रदान करने वाला गुण होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो गर्मियों के उपवास के दौरान विशेष रूप से उपयोगी होता है.
नवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल सिर्फ़ एक परंपरा नहीं है. यह अच्छी सेहत के लिए भी अच्छा है. यह खाने का स्वाद बढ़ाता है. ज़रूरी खनिज प्रदान करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और शरीर को संतुलित और मज़बूत बनाए रखने में मदद करता है. तो अगली बार जब आप उपवास करें, तो याद रखें कि सेंधा नमक एक प्राकृतिक उपहार है जो आध्यात्मिक मान्यताओं को वैज्ञानिक लाभों के साथ जोड़ता है.
