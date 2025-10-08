Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ अपडेट से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में प्रेमानंद जी ने खुद अपने सेहत के बारे में अपडेट दिया है. आइए देखते है वीडियो

Premanand Maharaj Health Update: बीते कुछ दिनों से वृंदावन के फेमस संत Premanand Maharaj की तबीतय खराब चल रही है. इस वजह से रात के समय होने वाली पदयात्रा पर भी विराम लगा दिया गया था, लेकिन अब खबर हैं कि प्रेमानंद जी की सेहत में काफी सुधार हैं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि उनके हाथों की पोजिशन अब ठीक है. हाथ से काम चल रहा है, कल से सुधार है, आंखें खुल रही हैं. कई दिनों से उनके स्वास्थ को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं वहीं कई लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना भी कर रहे है.

केली कुंज आश्रम में चल रहा इलाज

बता दें कि प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. उनका रोजाना डायलिसिस हो रहा है. पूरे शरीर में सूजन है. दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हैं. प्रेमानंद महाराज राधा रानी के परम भक्त और सभी को धर्म के मार्ग चलने की सलाह देते हैं, महाराज जी लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं. यही वजह है कि उन्हें रोज डायलिसिस करना पड़ता हैं. सेहत में सुधार होने के बाद भी अभी महाराज जी आश्रम से बाहर आने जाने की स्थिति में नहीं है.

Premanand Ji Maharaj’s Health Update



Premanad Ji Maharaj is currently taking treatment at Shri Keli Kunj Ashram itself.

He is undergoing daily dialysis, with swelling in the body and bandages on both hands.

The viral hospital video from yesterday is old, and Maharaj Ji… pic.twitter.com/mtFBzTLOkq October 8, 2025

पदयात्रा अनिश्चितकाल तक स्थगित

आश्रम की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है. वहीं भक्तों से अपील की गई है कि दर्शन के लिए मार्ग पर महाराज की प्रतीक्षा न करें. कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो और सामने आया था, इस वीडियो में वह सत्संग करते हुए नजर आ रहे थे. इस दौरान उनकी खराब तबीयत को देखा जा सकता है. उनकी आंखें सूजी और चेहरा एक दम सुर्ख लाल दिखा, उनकी आंखें खुल ही नहीं रही हैं. उनकी आवाज भी कंपकंपा रही है, लेकिन ऐसे हालात में भी वह देर रात अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, तभी से उनकी तबीयत बिगड़ी है.



