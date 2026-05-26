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Premanand Maharaj: ‘मैं मिलूं या न मिलूं, प्यार करता रहूंगा…’ प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने बढ़ाई भक्तों की चिंता, 10 दिनों से बंद हैं पदयात्रा-सत्संग

प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के बाद से करोड़ों लोग परेशान हैं. इसी को देखते हुए प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें प्रेमानंद महाराज ने उन्हें संदेश दिया है.

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Nitin Sharma

Updated : May 26, 2026, 01:57 PM IST

Premanand Maharaj: ‘मैं मिलूं या न मिलूं, प्यार करता रहूंगा…’ प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने बढ़ाई भक्तों की चिंता, 10 दिनों से बंद हैं पदयात्रा-सत्संग

Premanand Maharaj

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वृंदावन में पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही सन्नाटा महसूस किया जा रहा है. हर रात हजारों भक्त जिस पदयात्रा का इंतजार करते थे, वह 17 मई से बंद है. केली कुंज में प्रवचन नहीं हो रहे, निजी मुलाकातें भी रुकी हुई हैं. ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में एक ही सवाल था कि आखिर प्रेमानंद महाराज की तबीयत अब कैसी है, 26 मई को सामने आए नए अपडेट और वीडियो संदेश ने भक्तों को भावुक भी किया और थोड़ी राहत भी दी. महाराज ने सीधे अपने भक्तों से कहा कि वे उनकी चिंता छोड़कर भजन, सेवा और नाम जप में मन लगाएं  

क्यों रुकी पदयात्रा और प्रवचन

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं मानी जाती, बल्कि हजारों लोगों के लिए मानसिक शांति और भावनात्मक सहारे का जरिया बन चुकी है. लेकिन 17 मई से यह यात्रा अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई. आश्रम की ओर से बताया गया कि प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराज लंबे समय से किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और डायलिसिस भी चल रहा है. गर्मी और लगातार बढ़ती कमजोरी की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम रोकने का फैसला लिया गया.  

अब कैसी है तबीयत

प्रेमानंद महाराज फिलहाल आश्रम में आराम कर रहे हैं. उनकी हालत को लेकर चिंता जरूर बनी हुई है, लेकिन हाल ही में जारी वीडियो संदेश में उनकी आवाज पहले से स्थिर और भावुक दिखाई दी. उन्होंने भक्तों से कहा कि “मैं मिलूं या न मिलूं, बोलूं या न बोलूं… आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं.” इस संदेश के बाद भक्तों को यह संकेत मिला कि स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति मजबूत है. हालांकि अभी पदयात्रा और सार्वजनिक दर्शन दोबारा कब शुरू होंगे, इस पर कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.  

भक्तों की चिंता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, भावनात्मक भी है

प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता सिर्फ धार्मिक प्रवचन तक सीमित नहीं है. बड़ी संख्या में युवा, नौकरीपेशा लोग, तनाव से जूझ रहे परिवार और रिश्तों में परेशान लोग उनके वीडियो सुनते हैं. उनका एक वीडियो जारी होते ही करोड़ों व्यूज पा जाता है. अब उनके वीडियो न मिलने और उनकी तबीयत खराब होने की खबर ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक माहौल बना दिया है. इसी को देखते हुए प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो जारी किया गया, जिसके बाद भक्तों ने राहत की सांस ली है.

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