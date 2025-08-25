Add DNA as a Preferred Source
उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

Asia Cup 2025: PCB चैयरमैन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप

यूक्रेन के लिए कैसी रहेगी अमेरिका समर्थित सुरक्षा गारंटी, क्या होगा असर?  

धर्म

धर्म

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि पहले विद्वान लोग कही कथावाचन किया करते थे, लेकिन अब कोई भी कुछ भी कहता है. उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं,

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 25, 2025, 03:17 PM IST

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं
मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रेटी पहुंच रहे हैं. इसबीच ही जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को बड़ी चुनौती दी है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वह एक भी अक्षर संस्कृत में बोलकर दिखाएं. इसके साथ ही उनके कहे श्लोकों का हिंदी में अर्थ समझा दें. इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला...

जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी समाज से लेकर देश दुनिया में चल रहे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. इस दौरान एक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य जी से प्रेमांनद महाराज को लेकर एक प्रश्न गया. उनसे पूछा कि प्रेमानंद महाराज जी जो पिछले कुछ समय से काफी वायरल हैं. वे बहुत ही सादगी से रहते हैं. हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं. उनके बारें में आपका क्या कहना है. 

बेबाकी से कह दी अपनी बात

इस दौरान रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि पहले विद्वान लोग कही कथावाचन किया करते थे, लेकिन अब कोई भी कुछ भी कहता है. उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, जब उनसे महाराज को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि वह मेरे लिए बालक के समान हैं. साथ ही उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज चुनौती दे दी. 

प्रेमानंद जी महाराज को दी चुनौती

रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत में बेलकर दिखाएं. इसके अलावा मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझा दें. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मेरे में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है, लेकिन न तो विद्वान मानता हूं और न ही चमत्कारी पुरुष. उन्होंने आगे कहा कि चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता सकें. उन्होंने प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता को 'क्षणभंगुर' बताते हुए कहा कि यह थोड़े समय के लिए होती है और उन्हें उनका भजन करना अच्छा लगता है, लेकिन इसे चमत्कार कहना उन्हें स्वीकार नहीं है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के बुनियादी व्यवहारिकता के आधार पर दी गई हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

