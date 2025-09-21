Sarva Pitru Amavasya: आज सर्वपितृ अमावस्या पर असंतुष्ट पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका, क्या है लास्ट उपाय नारायणबली?

'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
धर्म
पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है और आज के दिन ही सर्वपितृ अमावास्या भी है. नाराज पितरों को मनाने का अंतिम कुछ घंटा बचा है. इस दिन पितरों के लिए नारायण बली का उपाय जरूर करना चाहिए.
पितृ पक्ष का आखिरी दिन, पितृ अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या होती है. आखिरी दिन पितरों को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं. मृत्यु की तिथि और उसके अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाते हैं. पितृ पक्ष अब समाप्त हो रहा है और पितृ शांति के लिए बहुत कम समय बचा है. आज हम नारायणबलि अनुष्ठान के बारे में जानेंगे. नारायणबलि पितृ पक्ष का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, यह विशेष रूप से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है.
क्या है नारायणबलि?
नारायणबलि एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान है, यह उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ हो. इसलिए, ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों की आत्मा अतृप्त रहती है, या भूत बन जाती है. इसी कारण से, यह अनुष्ठान कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या किसी अप्राकृतिक कारण से हुई हो, तो उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए नारायणबलि की जाती है.
क्यों की जाती है नारायणबलि?
यह अनुष्ठान उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी आत्मा उचित अनुष्ठानों के अभाव में मुक्त नहीं हो पाती. इससे उनकी पीढ़ी को आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है. यदि कोई पारिवारिक दोष हो, तो उसे दूर करने के लिए नारायणबलि की जाती है. यह अनुष्ठान मुख्यतः त्र्यंबकेश्वर (नासिक), गोकर्ण (कर्नाटक) या अन्य तीर्थस्थलों पर किया जाता है. नारायणबलि एक विशेष प्रकार का श्राद्ध अनुष्ठान है, यह सामान्य श्राद्ध से भिन्न है और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है.
यदि पूर्वज असंतुष्ट हों
घर में बार-बार झगड़े होना, परिवार के सदस्यों के बीच वाद-विवाद बढ़ना और शांति का अभाव होना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है. घर में पर्याप्त धन न होना, व्यापार में लगातार घाटा या नौकरी में मुश्किलें आना जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करना. परिवार में किसी को लंबे समय तक बीमारी रहना या बार-बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होना. परिवार में बेटे-बेटियों के विवाह में बाधाएँ आना या विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में कलह होना. शिक्षा, व्यापार या नौकरी में अपेक्षित सफलता न मिलना या तरक्की रुक जाना. यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बनाते हैं, तो उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या वह पूरा नहीं हो सकता है. परिवार में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
