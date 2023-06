Palmistry: हथेली की ये रेखाएं बता देंगी कितने साल जीएंगे आप, जानिए हस्त रेखा का ये सीक्रेट

हथेली की ये रेखाएं बताती हैं कितने साल तक जिएंगे आप

डीएनए हिंदी: Life Line in Palmistry Lines or Palm Reading - कई लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता होती है कि उनकी आयु कितनी है, वह कितने साल तक जिएंगे. अगर आप भी अपनी आयु के बारे में जानना चाहते हैं (Jivan Rekha Palmistry), तो बड़े ही आसानी से इस चीज का पता लगा सकते हैं.

बता दें कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं जीवन से जुड़े तमाम रहस्यों को खोलती है. ये रेखाएं व्यक्ति का उम्र भी बताती हैं (Life Line In Hand). हस्तरेखा शास्त्र व समुद्र शास्त्र (Hastrekha Or Samudrik Shastra) के अनुसार व्यक्ति के शरीर के अंगों की बनावट से यानी कि हाथ-पैर की रेखाओं, चिन्हों, अंगों पर बने कुछ निशान के जरिए बहुत कुछ जाना जा सकता है (Palmistry). ऐसे में आप इससे आसानी से इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी. तो चलिए जानते हैं हस्त रेखा के जरिए कैसे लगाया जा सकता है उम्र का पता.

हथेली की जीवन रेखा दर्शाती है व्यक्ति की उम्र (These Line In Hand Indicate How Long You Live Or Age)

व्यक्ति के हाथ में जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक रेखा होती है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितने साल तक जिएगा या उसकी आयु कितनी होगी. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार आयु जानने के लिए जीवन रेखा के अलावा मणिबंध रेखाओं की स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण होती है. मणिबंध रेखाओं के जरिए व्यक्ति की आयु के बारे में काफी हद तक जाना जा सकता है.

यह भी पढ़ें: हथेली की ये रेखाएं बताती हैं आपका स्वास्थ्य, पैसे और व्यापार का भविष्य

ऐसे जानें अपनी आयु (How To Know About Age By Palmistry)

मणिबंध रेखाएं हथेली में नीचे और कलाई के पास होती हैं. जो कि आड़ी स्थिति में होती हैं. आमतौर पर इनकी संख्या 1 से 5 तक होती है. हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं में से हर एक को 20 से 25 साल की उम्र का द्योतक माना जाता है.

ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 1 मणिबंध रेखा है तो उसकी आयु 20 से 25 साल होगी, 2 मणिबंध रेखाएं हैं तो जातक की उम्र 45 से 50 साल तक हो सकती है. ऐसे ही 3 रेखाओं के मतलब व्यक्ति की उम्र 70 साल की रहेगी. इसके अलावा 4 या 5 मणिबंध रेखाएं हों तो इसका अर्थ है कि जातक की उम्र 100 साल भी हो सकती है. ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं और काफी लंबे समय तक जीते हैं.

यह भी पढ़ें: हाथ की रेखा से जानें कैसा होगा आपका होने वाला जीवनसाथी

मणिबंध रेखाएं स्पष्ट और बिना टूटी हुई हो तो व्यक्ति की सेहत अच्‍छी रहती है. इसके अलावा इन रेखाओं का टूटना बीमारी का संकेत देता है. ऐसे लोगों को जीवन में सेहत संबंधी समस्‍याएं झेलनी पड़ सकती है.

अगर किसी जातक के मणिबंध रेखाओं पर द्वीप जैसा शुभ चिह्न बन रहा है, तो यह जातक के लिए बहुत खास माना जाता है. ऐसे व्यक्ति सुख-समृद्धि और सम्‍मान के साथ जीवन जीते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.