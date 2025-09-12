Jitiya Vrat Kab Hai: 13 या 14 सितंबर किस दिन रखा जाएगा जितिया का निर्जला व्रत? अष्टमी तिथि से लेकर पूजा विधि तक यहां पढ़ें

जितिया का व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए श्रद्धा और विधि-विधान से निर्जला व्रत रखती हैं.व्रत की तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि व्रत 13 को रखा जाएगा या 14 सितंबर को?

जितिया को जिउतिया और जीवित्पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है. ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए समर्पित होता है. इस दिन, माताएँ अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कठोर निर्जला व्रत (बिना अन्न-जल ग्रहण किए) रखती हैं. यह व्रत मातृ प्रेम, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है कि यह संतान को दीर्घायु, तेज और सफलता का आशीर्वाद देता है. यह व्रत पूर्णिमांत हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है.

जीवित्पुत्रिका व्रत 2025 तिथि और समय

जीवित्पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रविवार, 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा. अष्टमी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर 2025 को सुबह 05:04 बजे होगा. अष्टमी तिथि समाप्त 15 सितंबर 2025 को सुबह 03:06 बजे होगा और तब व्रत का पारण होगा.

यह व्रत मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और नेपाल में भी बहुत लोकप्रिय है, जहां इसे जितिया व्रत के रूप में जाना जाता है.

जीवित्पुत्रिका व्रत पूजा विधि

आश्विन माह की कृष्ण अष्टमी को महिलाएं पवित्र स्नान कर भगवान वासुदेव की पूजा करें और घी और खीर का भोग भी लगाएं. वहीं संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं केला, अमरूद, शरीफा और खरबूजा जैसे फलों का को भगावान को चढ़ाकर अपनी कामना उनके सामने रखें. यह व्रत पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ रखा जाता है, जिससे बच्चों की खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है. व्रत अष्टमी के लगने के साथ शुरू होगा इसलिए उसी समय से जल का त्याग करना होगा और अष्टमी समाप्ति पर जल ग्रहण कर व्रत खोलें.

जीवित्पुत्रिका व्रत का महत्व

इस व्रत का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. यह सिर्फ़ एक व्रत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें माताएँ निस्वार्थ भाव से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती हैं. यह व्रत महिलाओं की भक्ति की शक्ति और माँ-बच्चे के बीच के बंधन को भी दर्शाता है. ऐसा माना जाता है कि जीवित्पुत्रिका व्रत का नियमपूर्वक पालन करने से संतान की बीमारियों, दुर्भाग्य और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है. यह व्रत महिलाओं को समर्पित, दृढ़ और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने रहने की प्रेरणा भी देता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

