Chhath Kharna 2025: छठ के दूसरे दिन आज खरना पर बनेगा रसियाव और पूड़ी, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन आज खरना के रूप में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा और फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत. खरना पर आज छठी मईया और सूर्य देव को पूरी और रसियाव का भोग लगेगा.

नहाय-खाय के अगले दिन पड़ने वाला यह पर्व छठ व्रतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा या घर में बने पवित्र स्थान पर खरना की पूजा करते हैं. पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर यानी रसियाव, पूरी और केला का प्रसाद ग्रहण कर उपवास 36 घंटे का उपवास शुरू होता है.

सूर्यदेव व छठी मइया की आराधना

खरना का प्रसाद न केवल व्रती बल्कि पूरे परिवार और आस-पड़ोस में बांटा जाता है, जिससे सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश फैलता है. इस प्रसाद को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे ग्रहण करने से घर में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है. पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ-सुथरा रखा जाता है, चारों ओर दीये जलाए जाते हैं और व्रती पूरी श्रद्धा से सूर्यदेव व छठी मइया की आराधना करते हैं.

फिर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होगी

खरना के साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है, जो अगले दो दिनों तक चलता है. रविवार की शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे.

पूरे देश में मनाया जाता है छठ

राज्यों में प्रशासन ने घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है. महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है. छठ पर्व अब केवल बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विदेशों तक बसे प्रवासी भारतीय भी पूरी श्रद्धा से इसे मना रहे हैं.

छठ का यह पर्व सूर्य उपासना, पर्यावरण प्रेम और पारिवारिक एकता का अद्भुत प्रतीक बनकर समाज में आस्था की नई ऊर्जा भर रहा है.

