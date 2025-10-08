Add DNA as a Preferred Source
'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज

Premanand Maharaj: बीते कुछ दिनों से लगातार खबरे सामने आ रही थी कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब चल रही है. अब मथुरा पुलिस इन सभी खबरों को अफवाह बताया है और कहा है कि महाराज जी आश्रम में एकदम स्वस्थ हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 08, 2025, 08:16 PM IST

Premanand Maharaj: मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमांनद महाराज ने के सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के चर्चाएं हो रही हैं. लेकिन अब उनके स्वास्थ को लेकर फैली खबरों का सच सामने आ गया है. दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो समाने आ रहे थे जिनमें दिखाया या दावा किया जा रहा था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत बहुत खराब है और वह इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं. ये सभी खबरें प्रेमानंद महाराज के भक्तों को विचलित कर रही थी, लेकिन अब सच सामने आ चुका हैं. 

मथुरा पुलिस ने किया स्पष्ट

मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संत प्रेमानंद महाराज पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं. मंगलवार को मथुरा पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि “संत प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं. सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. झूठी जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं इसी बीच केलिकुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मिलने काष्णि गुरु शरणानंद महाराज पहुंचे, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने स्वयं उनके पैर पखारकर आरती की. 

निजी कारणों से पद यात्रा स्थगित    

काष्णि गुरु शरणानंद महाराज ने केलीकुंज आश्रम पहुंचकर खुद प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ की जानकारी ली है. इस भेंट के दौरान माहौल अत्यंत आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण रहा. दरअसल, कुछ समय पहले संत प्रेमानंद महाराज ने अपने रात्रिकालीन पदयात्रा कार्यक्रम को निजी कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था. इसके बाद कुछ असत्यापित लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके तबीयत खराब होने की अफाह फैला दी. लेकिन अब मथुरा पुलिस की टीम ने सब कुछ पूरी तरह से साफ कर दिया है और बताया है कि प्रेमानंद महाराज एकदम स्वस्थ और प्रसन्न हैं.  

