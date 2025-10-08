'अस्पताल में नहीं मै आश्रम में स्वस्थ और प्रसन्न हूं' सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच बोल प्रेमानंद महाराज
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
Shah Rukh Khan Vs Salman Khan: सलमान खान और शाहरुख खान में कौन ज्यादा अमीर? जानें इनकी नेटवर्थ
IND vs WI 2nd Test: दिल्ली टेस्ट में इस खिलाड़ी को मिल सकता है आराम, जानें किसको मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह
राज्यसभा चुनाव के लिए जपा के नवनीत ने क्यों बने निर्दलीय उम्मीदवार?
15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया
Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी
एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें
धर्म
Premanand Maharaj: बीते कुछ दिनों से लगातार खबरे सामने आ रही थी कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब चल रही है. अब मथुरा पुलिस इन सभी खबरों को अफवाह बताया है और कहा है कि महाराज जी आश्रम में एकदम स्वस्थ हैं.
Premanand Maharaj: मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमांनद महाराज ने के सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के चर्चाएं हो रही हैं. लेकिन अब उनके स्वास्थ को लेकर फैली खबरों का सच सामने आ गया है. दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और वीडियो समाने आ रहे थे जिनमें दिखाया या दावा किया जा रहा था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत बहुत खराब है और वह इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं. ये सभी खबरें प्रेमानंद महाराज के भक्तों को विचलित कर रही थी, लेकिन अब सच सामने आ चुका हैं.
मथुरा पुलिस ने किया स्पष्ट
मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संत प्रेमानंद महाराज पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं. मंगलवार को मथुरा पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि “संत प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं. सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. झूठी जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं इसी बीच केलिकुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से मिलने काष्णि गुरु शरणानंद महाराज पहुंचे, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने स्वयं उनके पैर पखारकर आरती की.
यह भी पढ़ें- मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी
निजी कारणों से पद यात्रा स्थगित
काष्णि गुरु शरणानंद महाराज ने केलीकुंज आश्रम पहुंचकर खुद प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ की जानकारी ली है. इस भेंट के दौरान माहौल अत्यंत आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण रहा. दरअसल, कुछ समय पहले संत प्रेमानंद महाराज ने अपने रात्रिकालीन पदयात्रा कार्यक्रम को निजी कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था. इसके बाद कुछ असत्यापित लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके तबीयत खराब होने की अफाह फैला दी. लेकिन अब मथुरा पुलिस की टीम ने सब कुछ पूरी तरह से साफ कर दिया है और बताया है कि प्रेमानंद महाराज एकदम स्वस्थ और प्रसन्न हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से