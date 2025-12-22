Baba Khatu Shyam:2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर

खाटू श्याम मंदिर में श्याम प्रेमियों की भीड़ लगने लगी है. इस बार साल खत्म होने के साथ ही एकादशी​ तिथि पड़ रही है. इसके चलते यहां कई लाख बाबा श्याम के भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए पूरे क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बना दिया जाएगा.

हारे का सहारा और खाटू श्याम जी का राजस्थान के सीकर में सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है, जहां भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है. इस मंदिर में हर दिन लाखों भक्त खाटूश्याम जी के दर्शन करने पहुंचते हैं. साल की शुरुआत से पहले ही यहां भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है. ऐसे में नये साल पर बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी. यहां देश विदेश से लाखों खाटू श्याम के प्रेमी दर्शन करने पहुंचेंगे. इसकी एक वजह साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को एकादशी का होना है. ऐसे में भक्तों की भीड़ का बढ़ना तय है.

लाखों की संख्या में पहुंच रहे बाबा श्याम के प्रेमी

राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है. श्याम प्रेमियों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही मंदिर परिसर तक छोटा पड़ जाता है. नए साल का जश्न मनाने के लिए जहां कुछ लोग होटल, बार और डिस्को का रुख करते हैं. वहीं श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे हैं. साल की पहली सुबह में ही यहां भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है. इसी को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही कुछ नियम बना लिये हैं ताकि सभी श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन आसानी से कर सकेंगे.

वीआईपी दर्शन होंगे बंद

जानकारी के अनुसार, नये साल से एक दिन पहले ही बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा होगी. इसको देखते हुए सभी भक्तों को बाबा के दर्शन हो पाये. इसके लिए वीआईपी एंट्री बंद कर दी जाएगी. नये साल वाले दिन और उससे एक दिन पहले ही वीआईपी दर्शन नहीं होंगे. वीआईपी दर्शनों पर रोक लगा दी जाएगी. इसके लिए पुलिस प्रशासन से लेकर मंदिर प्रबंधन ने तैयारी कर ली है. भक्तों को आराम से दर्शन हो सकें. इसके लिए बैरिकेड से लेकर पूरा प्लान बनाया गया है.

24 घंटे खुलेगा मंदिर, नहीं घुसेंगे वाहन

नये साल पर एकादशी के चलते भक्तों की भीड़ बढ़ना तय है. ऐसे में किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए पूरे एरिया को नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा. इसके साथ ही वीआईपी दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी. इसके अलावा मंदिर 24 घंटे खुलेगा. यानी श्याम प्रेमियों को ​इस दिन दिन और रात किसी भी समय उनके दर्शन प्राप्ति होगी. मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजाया जाएगा. साथ ही मासिक मेले का आयोजन भी होगा.

तैनात होगी भारी पुलिसफोर्स

खाटू श्याम जी के दर्शन सभी को मिल सके. इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न बने. इसके लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां तैनात होंगे. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से लेकर सुरक्षा गार्ड तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. वाहनों के लिए 52 बीघा में पार्किंग बनाई जाएगी. 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक पांच सौ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इसके बाद 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 2500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे.

VIP दर्शन रहेंगे बंद, 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा

नववर्ष पर भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा. इसके अलावा VIP दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा इस दौरान वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे. केवल सरकारी प्रोटोकॉल वाले ही छूट पाएंगे. इसके अलावा मंदिर को विशेष फूलों से सजाया जाएगा. दर्जनों कारीगर मंदिर की सजावट का कार्य करेंगे. नए साल पर भीड़ को देखते हुए 24 घंटे अंदर खुला रहेगा. एकादशी होने के कारण नव वर्ष पर मासिक मेले का भी आयोजन होगा.

