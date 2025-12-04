'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट

लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर में होगी. वे घुड़चढ़ी के बाद बारात लेकर वृंदावन से निकल चुके हैं. आइए जानते हैं उनकी शादी में कौन कौन शामिल होंगे.

देशभर में शैली और ज्ञान से पहचान बनाने वाले लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं. कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के होटल ताज आमेर में होगा. कथावाचक का विवाह समारोह सिर्फ एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है. इसकी वजह इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में एक से बड़े साधु संत, सिंगर, नेता और धर्माचार्यों का शामिल होना है. आइए जानते हैं पूरी अपडेट

यहां पर होगी कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी

दरअसल वृंदावन में कथावाचन करने वाले लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह हरियाणा की रहने वाली शिप्रा से हो रही है. उनके पिता पूर्व डीएसपी हैं और परिवार के साथ पंजाब के अमृतसर में रहते हैं. कथावाचक की बारात छोटे वृंदावन कहे जाने वाले जयपुर में होगी. इंद्रेश महाराज जयपुर को छोटा वृंदावन कहते हैं. इसकी वजह जयपुर में गोविंददेवजी और गोपीनाथजी जैसे विग्रह का विराजमान होना है, जो कभी वृंदावन से लाए गए थे.

वृंदावन से निकली कथावाचक की बारात

28 वर्षीय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह से पहले की रस्में जैसे हल्दी और संगीत वृंदावन की रमणरेती स्थि​त उनके घर में हुई है. यहां बड़े ही धूमधाम से सभी रस्मों को विधि विधान से पूर्ण किया गया. इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को इंद्रेश महाराज अपनी बारात लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गये हैं. हालांकि इससे पहले इंद्रेश महाराज की शानदार घुड़चढ़ी हुई. इसमें खूब ढोल बाजे बजे नाच गाने से लेकर हाथी घोड़े शामिल रहे.

शादी में ये लोग होंगे शामिल

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच होगी. इसमें कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी. उनके विवाह में मुख्य रूप से कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम), मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के अलावा कई संत शामिल होंगे. इनके अलावा फिल्मी हस्तियां भी इंद्रेश उपाध्याय को शादी की बधाई देंने पहुंचेगी. बॉलीवुड सिंगर बी प्राक को निमंत्रण दिया गया है.

