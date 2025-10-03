Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

विकास दिव्यकीर्ति को बड़ा झटका! लगा 5 लाख का तगड़ा जुर्माना, UPSC सलेक्शन को लेकर झूठे विज्ञापन से जुड़ा है मामला

Karwa Chauth Date 2025: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त

High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें

UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी पर जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान विष्णु मोक्ष की होगी प्राप्ति

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी

वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार

Homeधर्म

धर्म

Karwa Chauth Date 2025: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth Kab Hai 2025: मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत कर महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं. इस व्रत को करने से दांपत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है. जीवन सुखी रहता है. करवा चौथ का व्रत खासतौर पर माता करवा और भगवान गणेश को समर्पित होता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 03, 2025, 04:01 PM IST

Karwa Chauth Date 2025: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कई व्रत करती हैं. इनमें सबसे ज्यादा विशेष करवा चौथ का व्रत होता है. इस व्रत का सुहागिन महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं. हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद पूजा अर्चना कर पूरे दिन निर्जला यानी बिना पानी पिए व्रत रखती हैं. इसके बाद रात को चांद के दर्शन कर अपना व्रत खोलती हैं. 

पति की लंबी उम्र के लिए खास है ये व्रत

मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत कर महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं. इस व्रत को करने से दांपत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है. जीवन सुखी रहता है. करवा चौथ का व्रत खासतौर पर माता करवा और भगवान गणेश को समर्पित होता है. इसी दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और चंद्र देव की भी पूजा करने की परंपरा है. व्रत पूरा होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को जल देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं. आइए जानते हैं ​ इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, शुभ मुहूर्त और चंद्रमा निकलने का समय...

इस दिन है करवा चौथ का व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 की रात 10 बजकर 54 बजे से होगी. वहीं इसका समापन 10 अक्टूबर 2025 की शाम 7 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि को देखते करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा.

यह है चंद्रोदय का समय

करवा चौथ पर महिलाओं के व्रत से लेकर उनकी पूजा अर्चना और व्रत पूर्ण चंद्रमा के दर्शन के बाद ही होता है. ऐसे में सुहागिन व्रती महिलाएं पूरे दिन चंद्रोदय का इंतजार करती हैं. इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय दिल्ली में शाम 7 बजकर 42 मिनट पर होगा. इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय अलग समय पर होगा. 

यह करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और महत्व

मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं पूरी विधि विधान से रखती हैं. वे करवा मैया से पति की लंबी आयु और सलामती की दुआ करती हैं. वहीं करवा चौथ का व्रत पति-पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाता है. घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है. इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है. वहीं इस बार करवा चौथ का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 16 मिनट से लेकर 6 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bigg Boss 18: कौन होगा बिग बॉस का अगला टाइम गॉड? किस बात पर चाहत के झरझर बहने लगे आंसू
Bigg Boss 18: कौन होगा बिग बॉस का अगला टाइम गॉड? किस बात पर चाहत के झरझर बहने लगे आंसू
IND vs SA Highlights: तिलक-अभिषेक के तूफान में उड़ा अफ्रीका, टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
Highlights: तिलक-अभिषेक के तूफान में उड़ा अफ्रीका, टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
Wayanad By Election: वायनाड में 9 प्रतिशत कम हुआ मतदान, क्या प्रियंका गांधी के लिए खतरे की घंटी?
Wayanad By Election: वायनाड में 9 प्रतिशत कम हुआ मतदान, क्या प्रियंका गांधी के लिए खतरे की घंटी?
Rajasthan Assembly Bye Polls 2024: टोंक में बवाल के बीच जमकर पड़े राजस्थान में वोट, सात सीटों पर उपचुनाव में 69% मतदान
टोंक में बवाल के बीच जमकर पड़े राजस्थान में वोट, सात सीटों पर उपचुनाव में 69% मतदान
Children's Day 2024 Wishes: आज बाल दिवस पर यहां से प्यारे मैसेज भेज करें विश, बच्चों को सिखाएं सच्‍चाई की राह पर चलना
आज बाल दिवस पर यहां से प्यारे मैसेज भेज करें विश, बच्चों को सिखाएं सच्‍चाई की राह पर चलना
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा
शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं ये सिंपल मेहंदी, देखें खूबसूरत डिजाइन
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
स्किन केयर से जुड़ी वो 5 बड़ी गलतियां, जो समय से पहले आपको बना देंगी बूढ़ा; कर लें सुधार
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही इन राशियों का शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम, बुध के गोचर से मिलेगा पैसा और सफलता
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
भारत का वह स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजा के बच्चे, 300 नौकरों के साथ आया था पहला स्टूडेंट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE