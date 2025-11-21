अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हवन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है. देश-विदेश के भक्त अब अपनी पसंदीदा जगह बुक कर सकते हैं.

Mata Vaishno Devi Temple: जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक नई सेवा शुरू की गई है. यहां पवित्र भवन में हवन करने के इच्छुक श्रद्धालु अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हवन की बुकिंग कर सकते हैं. श्राइन बोर्ड का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधाजनक, पारदर्शी और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है. वहीं हवन के लिए चार समय निर्धारित किए गए हैं. आइए जानते हैं यहां हवन करने के लिए समय से लेकर क्या होगा शुल्क...

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं हवन

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हवन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है. देश-विदेश के भक्त अब अपनी पसंदीदा जगह बुक कर सकते हैं और पवित्र भवन में हवन में आसानी से भाग ले सकते हैं.

यह है हवन का समय और शुल्क

हवन का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है. वहीं इसके बाद 11 बजे से लेकर 12 बजे तक करा सकते हैं. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक हवक हो सकता है. हवन के लिए शुल्क प्रति व्यक्ति 3100 रुपये है. वहीं दो व्यक्तियों के लिए 5100 और पांच व्यक्तियों के लिए 11000 रुपये निर्धारित की गई है. वहीं मंगलवार और शुक्रवार को हवन सिर्फ सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जाएगा.

तत्काल बुकिंग भी कर सकते हैं

जो श्रद्धालु पहले से बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए श्राइन बोर्ड ने मौके पर ही ऑफलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की है. तीर्थयात्री दुर्गा भवन रिसेप्शन पर जाकर आसानी से हवन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हवन कराने का साथ ही इसका हिस्सा बन सकते हैं.

