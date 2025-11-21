FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

2022 में उमर, मुजम्मिल ISIS कमांडर से मिले, तुर्किए में ISIS कमांडर से मुलाकात हुई थी, जैश कमांडर के इशारे पर हुई थी मुलाकात- सूत्र | दिल्ली, मुंबई और यूपी टारगेट पर थे, करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े, धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाके टारगेट पर थे-सूत्र,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
10वीं बार पिता को CM बनते देख इमोशनल हुए बेटे निशांत कुमार, वायरल हुई बाप-बेटे की भावुक कर देने वाली तस्वीर

10वीं बार पिता को सीएम बनते देख इमोशनल हुए बेटे निशांत कुमार, वायरल हुई बाप बेटे की भावुक कर देने वाली तस्वीर

अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस

अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस

अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कौन-कौन होगा मेहमान? PM मोदी-सचिन तेंदुलकर से अमिताभ बच्चन तक; ये रही लिस्ट..

अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कौन-कौन होगा मेहमान? PM मोदी-सचिन तेंदुलकर से अमिताभ बच्चन तक; ये रही लिस्ट..

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के वो 5 माउंटेन जिसपर सबसे ज्यादा की जाती है चढ़ाई, इन्हें फतह करना हर पर्वतारोही का सपना

दुनिया के वो 5 माउंटेन जिसपर सबसे ज्यादा की जाती है चढ़ाई, इन्हें फतह करना हर पर्वतारोही का सपना

Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने ली मोटी फीस, जानें जयदीप अहलावत से निम्रत कौर तक किसके खाते में आई कितनी रकम?

Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने ली मोटी फीस, जानें जयदीप अहलावत से निम्रत कौर तक किसके खाते में आई कितनी रकम?

The Family Man 3 Release: इस सीजन श्रीकांत तिवारी और हाथीराम चौधरी मचाएंगे तहलका, जानें कहां और कैसे देखें ये धांसू सीरीज  

The Family Man 3 Release: इस सीजन श्रीकांत तिवारी और हाथीराम चौधरी मचाएंगे तहलका, जानें कहां और कैसे देखें ये धांसू सीरीज

Homeधर्म

धर्म

अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हवन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है. देश-विदेश के भक्त अब अपनी पसंदीदा जगह बुक कर सकते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 21, 2025, 09:43 AM IST

अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Mata Vaishno Devi Temple: जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक नई सेवा शुरू की गई है. यहां पवित्र भवन में हवन करने के इच्छुक श्रद्धालु अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हवन की बुकिंग कर सकते हैं. श्राइन बोर्ड का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधाजनक, पारदर्शी और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है. वहीं हवन के लिए चार समय निर्धारित किए गए हैं. आइए जानते हैं यहां हवन करने के लिए समय से लेकर क्या होगा शुल्क...

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं हवन

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हवन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है. देश-विदेश के भक्त अब अपनी पसंदीदा जगह बुक कर सकते हैं और पवित्र भवन में हवन में आसानी से भाग ले सकते हैं.

यह है हवन का समय और शुल्क

हवन का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है. वहीं इसके बाद 11 बजे से लेकर 12 बजे तक करा सकते हैं. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक हवक हो सकता है. हवन के लिए शुल्क प्रति व्यक्ति 3100 रुपये है. वहीं दो व्यक्तियों के लिए 5100 और पांच व्यक्तियों के लिए 11000 रुपये निर्धारित की गई है. वहीं मंगलवार और शुक्रवार को हवन सिर्फ सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जाएगा.

तत्काल बुकिंग भी कर सकते हैं

जो श्रद्धालु पहले से बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए श्राइन बोर्ड ने मौके पर ही ऑफलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की है. तीर्थयात्री दुर्गा भवन रिसेप्शन पर जाकर आसानी से हवन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हवन कराने का साथ ही इसका हिस्सा बन सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
10वीं बार पिता को CM बनते देख इमोशनल हुए बेटे निशांत कुमार, वायरल हुई बाप-बेटे की भावुक कर देने वाली तस्वीर
10वीं बार पिता को सीएम बनते देख इमोशनल हुए बेटे निशांत कुमार, वायरल हुई बाप बेटे की भावुक कर देने वाली तस्वीर
अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस
अब वैष्णों देवी में शुरू हुई हवन सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं बुकिंग, जानें टाइम और फीस
अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कौन-कौन होगा मेहमान? PM मोदी-सचिन तेंदुलकर से अमिताभ बच्चन तक; ये रही लिस्ट..
अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कौन-कौन होगा मेहमान? PM मोदी-सचिन तेंदुलकर से अमिताभ बच्चन तक; ये रही लिस्ट..
दिल्ली-NCR में पारा लुढ़का, यूपी में अगले 48 घंटे छाया रहेगा घना कोहरा; IMD ने जारी किया ताजा अपडेट
दिल्ली-NCR में पारा लुढ़का, यूपी में अगले 48 घंटे छाया रहेगा घना कोहरा; IMD ने जारी किया ताजा अपडेट
'बौद्ध धर्म में आस्था, लेकिन हूं सेक्युलर...', विदाई समारोह में बोले CJI बीआर गवई
'बौद्ध धर्म में आस्था, लेकिन हूं सेक्युलर...', विदाई समारोह में बोले CJI बीआर गवई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के वो 5 माउंटेन जिसपर सबसे ज्यादा की जाती है चढ़ाई, इन्हें फतह करना हर पर्वतारोही का सपना
दुनिया के वो 5 माउंटेन जिसपर सबसे ज्यादा की जाती है चढ़ाई, इन्हें फतह करना हर पर्वतारोही का सपना
Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने ली मोटी फीस, जानें जयदीप अहलावत से निम्रत कौर तक किसके खाते में आई कितनी रकम?
Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने ली मोटी फीस, जानें जयदीप अहलावत से निम्रत कौर तक किसके खाते में आई कितनी रकम?
The Family Man 3 Release: इस सीजन श्रीकांत तिवारी और हाथीराम चौधरी मचाएंगे तहलका, जानें कहां और कैसे देखें ये धांसू सीरीज  
The Family Man 3 Release: इस सीजन श्रीकांत तिवारी और हाथीराम चौधरी मचाएंगे तहलका, जानें कहां और कैसे देखें ये धांसू सीरीज
सुबह खाली पेट किस धातु के बर्तन का पानी पीना चाहिए? Rajiv Dixit से जानिए स्टील, तांबे और मिट्टी में से फायदेमंद कौन..
सुबह खाली पेट किस धातु के बर्तन का पानी पीना चाहिए? Rajiv Dixit से जानिए स्टील, तांबे और मिट्टी में से फायदेमंद कौन..
Dhurandhar तो ट्रेलर है अभी पिक्चर बाकी है बॉस! आगे Box office पर दस्तक देगी ये 5 स्पाई मूवीज, जानें कब होगी रिलीज?
Dhurandhar तो ट्रेलर है अभी पिक्चर बाकी है बॉस! आगे Box office पर दस्तक देगी ये 5 स्पाई मूवीज, जानें कब होगी रिलीज?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE