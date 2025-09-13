बांके बिहारी मंदिर में अब से वीआईपी पास लेकर आए तो बाहर कर दिए जाएंगे, आम भक्तों को मिला न्याय

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मचने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं. अब मंदिर के दर्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.

उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहार मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. देश भर से कृष्ण भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए अक्सर भीड़ और भगदड़ देखने को मिलती है. बांके बिहारी मंदिर से कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं. अब मंदिर के दर्शन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इस खबर से यह बात सामने आई है कि भगवान के सामने सभी भक्त समान हैं.

बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इसके पीछे मकसद यह है कि हर श्रद्धालु को दर्शन का समान अवसर मिले और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके. बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अब मंदिर परिसर से वीआईपी गैलरी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा. बांके बिहारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए नई व्यवस्था की जा रही है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही कई अन्य व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है. अब दर्शन और आरती के समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

सभी भक्त समान होंगे

मंदिर प्रशासन की इस बैठक में लिया गया सबसे अहम फैसला यह है कि अब मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए दी जाने वाली विशेष पर्चियाँ पूरी तरह बंद कर दी जाएँगी. सभी श्रद्धालु एक ही कतार में समान रूप से दर्शन कर सकेंगे. यह भी तय किया गया कि मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार निर्धारित किए जाएँगे. यानी प्रवेश केवल एक निर्धारित द्वार से होगा और निकास के लिए अलग द्वार का इस्तेमाल किया जाएगा.

नई सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में निजी सुरक्षा गार्डों के साथ-साथ पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा. सभी गार्ड और पुलिसकर्मी अपने निर्धारित स्थानों पर अपनी ड्यूटी करेंगे. यदि कोई भी अपने निर्धारित स्थान से दूर पाया गया, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान निजी सुरक्षा व्यवस्था को हटाकर किसी प्रतिष्ठित एजेंसी या सेवानिवृत्त सैनिकों की सुरक्षा एजेंसी लाने की योजना तैयार की गई है.

दर्शन व्यवस्था और लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा

श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके साथ ही, मंदिर की गतिविधियों और दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, वे भी ऑनलाइन दर्शन कर सकें. प्रवेश और निकास अलग-अलग द्वारों से सुनिश्चित किया जाएगा. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तीन दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

मंदिर की संपत्ति का विशेष ऑडिट भी किया जाएगा

बैठक में अगले 15 दिनों में बांके बिहारी मंदिर की चल-अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही, 2013 से 2016 के बीच हुए वित्तीय लेन-देन का विशेष ऑडिट भी कराया जाएगा. क्षेत्रवासियों की मानें तो इस फैसले के बाद अब हर श्रद्धालु को बिना किसी भेदभाव के बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलेगा. इस कदम को मंदिर प्रशासन द्वारा समानता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

