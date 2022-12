Vastu Tips For Study: नहीं लगता पढ़ाई में मन तो वास्तु के इन दोष को करें दूर, तेजस्वी और मेधावी बनेगा बच्चा

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः कई बार बच्चों का पढ़ने से मन उचटने लगता है या वह चाह कर भी पढ़ाई में एकाग्रचीत नहीं हो पाते हैं. इसके पीछे केवल कमजोर दिमाग या मन की चंचलता ही नहीं जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इसके लिए कई बार बच्चे के कमरे या स्टडी टेबल से जुड़े वास्तु भी जिम्मेदार होते हैं.

तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे इसके लिए वास्तु के कौन से उपाय काम आएंगे.

अध्ययन कक्ष की दिशा व रंग

वास्तु शास्त्र के मुताबिक पश्चिम और पश्चिमी नैऋत्य दिशा में बना अध्ययन कक्ष बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है. बच्चों का अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में भी बनाया जा सकता है.

यदि बच्चे का अध्ययन कक्ष पश्चिम दिशा में बना हो तो उस अध्ययन कक्ष में हल्का क्रीम कलर करवाना चाहिए. यदि अध्ययन कक्ष पूर्व दिशा में बना हो तो दीवारों पर हल्का हरा कलर करवाना चाहिए.यदि कमरा उत्तर दिशा में बना हो तो दीवारों पर हल्का नीला कलर करवाना चाहिए. यदि फिर भी आपको कोई दुविधा हो तो आप क्रीम अथवा वाइट कलर दीवारों पर करवा सकते हैं. यह रंग एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है.

स्टडी टेबल व अन्य सामान

आपको अपने अध्ययन कक्ष में स्टडी टेबल इस प्रकार करनी चाहिए कि अध्ययन करते वक्त आपका मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा में ही रहे. टेबल का आकार वर्गाकार अथवा आयताकार होना चाहिए. कभी भी गोल आकृति की टेबल नहीं लेनी चाहिए. स्टडी टेबल ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जिसके आगे अथवा पीछे किसी भी कमरे का दरवाजा ना हो. यदि आप अपनी स्टडी टेबल को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा.

स्टडी रूम में न रखें ये चीजें (Never Keep These Things In Study Room)

बच्चों के स्टडी रूम में टूटे हुए खिलौने कभी न रखें. कमरे में रखें टूटे हुए खिलौने नेगेटिव वाइब्स को बढ़ाते हैं. यह नेगेटिव वाइब्स बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. इस वजह से बच्चों को आंख, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारी हो सकती हैं. बच्चों के स्टडी रूम और घर में बंद घड़ी भी नहीं लगी होनी चाहिए.

स्टडी टेबल पर रखें ये चीजें (Keep These Things On Study Table)

स्टडी रूम की तरह बच्चों की स्टडी टेबल का भी खास ध्यान रखना चाहिए. कई बार स्टडी टेबल की सही दशा न होने की वजह से भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है. स्टडी टेबल को गंदा नहीं रखना चाहिए. टेबल को नियमित रूप से साफ करते रहें. ऐसा न करने पर नेगेटिव वाइब्स बढ़ती है और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है. आप टेबल पर क्रिस्टल की चीजें भी रख सकते हैं. टेबल पर कांच के गणेश जी और हनुमान जी रखने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है.

पढ़ाई में कंसन्ट्रेशन के लिए करें ये उपाय (Concentration In Studies)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पढ़ाई में एकाग्रता के लिए स्टडी रूम के दक्षिण-पूर्व के कोने में मनी प्लांट (Money Plant) लगाना चाहिए. कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में फिश एक्वेरियम (Fish Aquarium) रखना चाहिए. आप स्टडी टेबल पर ईशान कोण में ग्लास हैंडीक्राफ्ट की मूर्ति भी रख सकते हैं इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. ऐसा करने से शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है. इसके अलावा कमरे में बैंबू प्लांट, हरा बल्ब, हरा पौधा और हरा पिरामिड भी रख सकते हैं. इन सभी चीजों से पॉजीटिव वाइब्स आती है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

