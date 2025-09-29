Dussehra 2025 Shami Ke Upay: दशहरे पर शमी के पत्तों की पूजा क्यों है खास, जानें इसके पीछे की वजह

झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!
धर्म
दशहरा न केवल रावण दहन के लिए, बल्कि शमी के पत्तों की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो विजय और सौभाग्य की कुंजी हैं. शमी के पत्तों का क्या महत्व है.
दशहरा या विजयादशमी साल का सबसे पावन दिन माना जाता है. इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की रक्षा की थी. यह दिन सिर्फ़ रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन एक परंपरा भी निभाई जाती है. क्या आप जानते हैं वह क्या है? वह परंपरा है शमी के पत्तों की पूजा. धर्म, पुराण और ज्योतिष, तीनों ही दृष्टियों से शमी के पत्तों की पूजा को अत्यंत शक्तिशाली और लाभकारी माना गया है.
महाभारत में पांडवों और शमी पृष्ठों के बीच क्या संबंध है?
महाभारत काल से ही शमी के पत्तों का बहुत महत्व रहा है. जब पांडव वनवास गए थे, तब उन्होंने अपने सभी अस्त्र-शस्त्र शमी के पत्ते के वृक्ष में छिपा दिए थे. जब वे 12 वर्ष बाद लौटे, तो उन्होंने अपने सभी अस्त्र-शस्त्र ज्यों के त्यों पाए. इसलिए शमी के पत्तों को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है. तभी से दशहरे के दिन शमी के पत्तों और अस्त्र-शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई.
दशहरे के दिन शमी के पत्तों का आदान-प्रदान करने की परंपरा है. यह प्रथा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है. इस परंपरा को सोना बाँटना कहते हैं. शमी के पत्तों को सोने के समान ही शुभ माना जाता है. इन पौधों को घर में रखने से लक्ष्मी का आगमन होता है. ऐसा माना जाता है कि इससे धन और समृद्धि बढ़ती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शमी का वृक्ष शनि ग्रह का प्रिय है. दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और करियर व व्यापार में आने वाली बाधाएँ दूर होती हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है.
- शत्रुओं से होने वाली बाधाओं और परेशानियों से मुक्ति
- शनि के अशुभ प्रभाव का निवारण
- घर में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ेगा.
- धन और समृद्धि की प्राप्ति
- आपको कार्य एवं व्यवसाय में सफलता मिलेगी.
- हर क्षेत्र में विजय और न्याय
कहा जाता है कि लंका में रावण शमी वृक्ष की विशेष पूजा करता था. इसीलिए इसे युद्ध और विजय से जुड़ा माना जाता है. आज भी दक्षिण भारत में लोग दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और युद्ध या कार्य में सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं. दशहरा न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, बल्कि यह शक्ति और समृद्धि को आमंत्रित करने का भी अवसर है. इस दिन शमी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है. इससे शनि के दोष भी दूर होते हैं और धन की प्राप्ति होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
