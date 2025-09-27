Add DNA as a Preferred Source
Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट

Homeधर्म

धर्म

देश का दूसरा AI से लैस मंदिर बना तिरुपति मंदिर, अब भक्त शांति से करेंगे प्रभु के दर्शन 

अब देश के नामचीन मंदिर भी एआई सिक्योरिटी सिस्टम से लैस होने लगे हैं. इस क्रम में देश का दूसरा बड़ा मंदिर भी शामिल हो गया है. चलिए जानें पहला कौन सा मंदिर था और अब कौन सा मंदिर एआई लैस सिक्योरिटी सिस्टम पर काम करने लगा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 27, 2025, 07:09 AM IST

देश का दूसरा AI से लैस मंदिर बना तिरुपति मंदिर, अब भक्त शांति से करेंगे प्रभु के दर्शन 

तिरुमाला तिरुपति मंदिर

भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुमाला तिरुपति मंदिर में जल्द ही AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लैस एक कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू होने जा रहा है . मंदिर भीड़ को संभालने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगा . यह भारत के किसी भी मंदिर में शुरू होने वाला पहला कमांड सेंटर होगा . इसीलिए तिरुपति मंदिर को भारत का पहला AI मंदिर कहा जा रहा है . तकनीक और AI का इस्तेमाल करके मंदिर में आने वाली भीड़ का अनुमान लगाया जाएगा . इसके ज़रिए यह देखा जाएगा कि दर्शन के लिए कितने भक्त कतार में खड़े हैं .

AI नियंत्रण केंद्र की विशेषताएं
मंदिर के वैकुंठम-1 परिसर में एक नया एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है . यहाँ मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर देखी जा सकती है . इस प्रणाली का प्रबंधन 25 से ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम करती है . इस तकनीक की खासियत यह है कि इसके एआई-युक्त कैमरे चेहरों को पहचानने की क्षमता रखते हैं . ये कैमरे आसानी से गणना करके बता सकते हैं कि लाइन में कितने भक्त खड़े हैं और दर्शन में कितना समय लगेगा . इससे अधिकारी भक्तों की भीड़ को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे .
 
स्मार्ट भीड़ प्रबंधन
यह एआई-संचालित कमांड सिस्टम एक 3D मानचित्र बनाता है जो जमीनी स्तर की स्थिति दर्शाता है . यह भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान भी करता है और भीड़भाड़ कम करने के उपाय सुझाता है . एआई विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान भी लगा सकता है कि मंदिर में अधिकतम भक्त कब आएंगे . इससे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को अपने संसाधनों का बेहतर आवंटन करने और दर्शन कार्यक्रम में सुधार करने में मदद मिलेगी.

सुरक्षा और सहायता सेवाएं
यह नया सिस्टम चोरी या अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करने में भी मदद करेगा . इसके अलावा, यह लापता लोगों को खोजने में भी मदद करेगा . गौरतलब है कि अलीपीरी जैसी जगहों पर निगरानी के लिए और कैमरे लगाए गए हैं, ताकि तीर्थयात्रा की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पर एआई नज़र रख सके . यह एआई श्रद्धालुओं के चेहरे के भावों का विश्लेषण करके समझ सकेगा कि उन्हें कोई समस्या है या नहीं . इससे मंदिर के कर्मचारी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे . इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति में, एआई श्रद्धालुओं को निकटतम निकास मार्ग भी दिखा सकता है.

ये है पहला AI सिक्योरिटी से लैस मंदिर

AI सिक्योरिटी से लैस सबसे पहले पुणे का शिरडी साईं बाबा का मंदिर हुआ था. 

