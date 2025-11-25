Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर

बद्रीनाथ के कपाट की बंद हो चुके हैं. मंगलवार को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके साथ ही प्रसाद अर्पित किया गया था

चारधाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से बंद हो जाएंगे. दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिये गये हैं. इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का छह महीने का शीतकाल शुरू हो जाएगा. इस अवसर पर मंदिर के बंद करने से पहले इसे भव्य रूप से सजाया गया है. मंदिर के चारों तरफ लाइटों से लेकर करीब 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया.

अनुष्ठान के साथ बंद हुए कपाट

बद्रीनाथ के कपाट की बंद हो चुके हैं. मंगलवार को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके साथ ही प्रसाद अर्पित किया गया था. इसके बाद माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण दिया गया. फिर बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी अमरनाथ नंबूदरी माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें गर्भगृह में विराजमान होने का आमंत्रण दिया.

इस दिन से शुरू हुई पंच पूजाएं

बद्रीनाथ धाम के बंद होने से पूर्व 4 दिन पहले 21 नवंबर 2025 से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू की गई थी. इसमें गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट भी विधि-विधान से बंद किए गये. मंदिर में वेद ऋचाओं का वाचन भी पूरा कर दिया गया. सोमवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में विशेष पूजा की गई. इसके बाद माता लक्ष्मी को मुख्य गर्भगृह में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया.

सर्दियों में इसलिए बंद हो जाते हैं कपाट

गर्मियों के छह महीनों में माता लक्ष्मी अपने स्थल पर विराजती हैं, लेकिन सर्दियों के बीच मां मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होती हैं. इसी के चलते मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं. इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है. सभी लोग कपाट बंद होने की इस ऐतिहासिक और भावुक करने वाली प्रक्रिया के साक्षी बनना चाहते हैं.

चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड दर्शन

बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा छह माह के लिए बंद हो गये हैं. इस बार यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. चारधामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख के आसपास पहुंच गया है. वहीं केदारनाथ में 17,68,795 ,बदरीनाथ में 16,52,971,गंगोत्री में 7,58,249,यमुनोत्री में 6,44,637,हेमकुंड साहिब में 2,74,441 श्रद्धालुओं ने दर्शन किये.

