FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों का सम्मान करें, सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए कार्य करना गलत है, इससे राजनीतिक लाभ हो सकता है, देश का भला नहीं! | राम मंदिर पर ध्वज फहराने को लेकर संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- देश लोकतांत्रिक है, धार्मिक नहीं! ध्वज फहराने से राजनीतिक लाभ हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shreyas Iyer Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने शुरू की ट्रेनिंग, जानें कब करेंगे मैदान पर वापसी?

Shreyas Iyer Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने शुरू की ट्रेनिंग, जानें कब करेंगे मैदान पर वापसी?

SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी

SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी

पंजाब में यहां नहीं बिकेगा मांस, मदिरा और तंबाकू, क्यों और कौन से हैं ये शहर?

पंजाब में यहां नहीं बिकेगा मांस, मदिरा और तंबाकू, क्यों और कौन से हैं ये शहर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी

Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी

Homeधर्म

धर्म

Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर

बद्रीनाथ के कपाट की बंद हो चुके हैं. मंगलवार को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके साथ ही प्रसाद अर्पित किया गया था

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 25, 2025, 04:16 PM IST

Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चारधाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से बंद हो जाएंगे. दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिये गये हैं. इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का छह महीने का शीतकाल शुरू हो जाएगा. इस अवसर पर मंदिर के बंद करने से पहले इसे भव्य रूप से सजाया गया है. मंदिर के चारों तरफ लाइटों से लेकर करीब 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया. 

अनुष्ठान के साथ बंद हुए कपाट

बद्रीनाथ के कपाट की बंद हो चुके हैं. मंगलवार को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. इसके साथ ही प्रसाद अर्पित किया गया था. इसके बाद माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण दिया गया. फिर बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी अमरनाथ नंबूदरी माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें गर्भगृह में विराजमान होने का आमंत्रण दिया. 

इस दिन से शुरू हुई पंच पूजाएं

बद्रीनाथ धाम के बंद होने से पूर्व 4 दिन पहले 21 नवंबर 2025 से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू की गई थी. इसमें गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट भी विधि-विधान से बंद किए गये. मंदिर में वेद ऋचाओं का वाचन भी पूरा कर दिया गया. सोमवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में विशेष पूजा की गई. इसके बाद माता लक्ष्मी को मुख्य गर्भगृह में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया.

सर्दियों में इसलिए बंद हो जाते हैं कपाट

गर्मियों के छह महीनों में माता लक्ष्मी अपने स्थल पर विराजती हैं, लेकिन सर्दियों के बीच मां मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होती हैं. इसी के चलते मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं. इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है. सभी लोग कपाट बंद होने की इस ऐतिहासिक और भावुक करने वाली प्रक्रिया के साक्षी बनना चाहते हैं.

चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड दर्शन

बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा छह माह के लिए बंद हो गये हैं. इस बार यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. चारधामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख के आसपास पहुंच गया है. वहीं केदारनाथ में 17,68,795 ,बदरीनाथ में 16,52,971,गंगोत्री में 7,58,249,यमुनोत्री में 6,44,637,हेमकुंड साहिब में 2,74,441 श्रद्धालुओं ने दर्शन किये.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
MORE
Advertisement
धर्म
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
MORE
Advertisement