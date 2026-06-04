Chardham Yatra 2026: श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच VIP दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नई SOP जारी

चारधाम यात्रा में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है. भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या को देख वीआईपी दर्शनों को लेकर कुछ बदलाव किये गये हैं. ताकि आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए ज्यादा समय तक इंतजार न करना पड़े.

चारधाम यात्रा शुरू होने से महीनों पहले लोग यहां जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं. भगवान शिव और उनके धाम के दर्शन के लिए लोग देशभर से आते हैं. यही वजह ही यहां हर साल रिकॉर्ड तोड़ भक्त कठिन चढ़ाई कर पहुंचते हैं. इसके बाद भी भगवान के दर्शन न हो पाये तो परेशानी होना लाजमी है. चारधाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने कुछ कड़े कदम उठाने के साथ ही वीआईपी दर्शन में बदलाव के साथ ही नई एसओपी जारी की है.

वीआईपी नियमों में किया बदलाव

प्रशासन के अनुसार, इन दिनों चारधान यात्रा में केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ गई है. यहां भारी संख्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. यही वजह है भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को घंटों को इंतजार और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसी को देखके हुए बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने VIP और प्रोटोकॉल दर्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इसकी एक एसओपी भी जारी की गई है. आइए जानते हैं...

सिर्फ इन लोगों को मिलेगा प्रोटोकॉल

बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भक्तों की लंबी लंबी कतार और दर्शन के लिए भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन में कुछ बदलाव किये हैं. इसके तहत अब सिर्फ अधिकृत सरकारी प्रोटोकॉल वाले लोगों को ही वीआईपी दर्शनों की सुविधा मिलेगी. इनके अलावा अगर कोई भक्त बदरीनाथ में वीआईपी दर्शन करना चाहता है तो उन्हें 1100 रुपये का चार्ज देना होगा. इसके लिए यह शुल्क कटेगा, जो पूरी तरह से पारदर्शी होगा. इसके लिए बाकायदा पर्ची मिलेगी. वहीं इसके लिए नीलकंठ विश्राम गृह में नया वीआईपी कार्यालय भी खोला गया है, जहां से वीआईपी दर्शन के लिए श्रद्धालु 1100 रुपये जमा कराकर पर्ची कटवा सकते हैं.

प्रोटोकॉल कार्यालय को भी किया गया चेंज

केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के अनुसार, अब वीआईपी दर्शन की पर्ची का स्थान बदलने के साथ ही प्रोटोकॉल कार्यालय को भी नीलकंठ विश्रामगृह शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. अब दर्शन से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से निपटाने के लिए कुछ अलग अलग विभागों के साथ ही भारतीय सेना के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. यह फैसला श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और दर्शनों में आ रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है.

दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए होंगे अलग नियम

वीआईपी के अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए भी अलग नियम बनाये गये हैं. इसमें दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 2 से प्रवेश की अनुमति होगी. इस गेट से सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मंदिर समिति द्वारा चिन्हित विशेष श्रेणी के श्रद्धालुओं को ही भेजा जाएगा. ताकि सभी लोग आसानी से दर्शन कर सकें.

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