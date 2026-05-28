Char Dham Yatra 2026: 39 दिनों में 105 श्रद्धालुओं की मौत, केदारनाथ जा रहे हैं तो यात्री इन बातों का रखें खास ध्यान

चारधान यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी. यात्रा के लिए 23 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अब तक धामों के दर्शन कर चुके हैं. वहीं मौतों के आंकड़ों को बढ़ता देख प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है.

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा हेल्थ अपडेट सामने आया है, जहां पिछले 39 दिनों में चारधान की यात्रा पर निकले 105 यात्रियों की मौत हो गई. इनमें 104 श्रद्धालुओं के मौत अचानक से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुई है, वहीं 1 श्रद्धालु की मौत प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई है. 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच मौतों के इस बड़े आंकड़ें को देखकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी परेशान हो गया है. इनकी चिंताएं बढ़ गई है. वहीं बताया जा रहा है कि 105 श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम जाने के मार्ग पर हुई है. इसकी वजह केदारनाथ धाम की दूरी और चढ़ाई काफी कठिन भी है. वहीं अब श्रद्धालुओं की मौतों की संख्या बढ़ने पर यात्रा की कठिन परिस्थितियां और यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. इसी को देखकर शासन प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है. अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें.

39 दिनों में केदारनाथ में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौतें

चारधाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ और फिर बदरीनाथ के दर्शन होते हैं, हालांकि इसमें केदारनाथ की ऊँचाई सबसे ज्यादा है. यहां की चढ़ाई और भी मुश्किल है. इसी वजह से पिछले 39 दिनों में सबसे ज्यादा 50 श्रद्धालुओं की मौत केदारनाथ धाम पर हुई है. वहीं बद्रीनाथ धाम पर 30 मौतें और यमुनोत्री पर 15 और गंगोत्री धाम पर 10 श्रद्धालुओं की मौतें हुई है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्राएं सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती हैं.

ऊंचाई और मौसम है बड़ी वजह

चारधाम यात्रा के चारों तीर्थ समुद्र तल से करीब 3 हजार मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित हैं. ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में होने की वजह से यहां मौसम भी अलग होता है. यहां कभी भी बारिश, तूफान जैसी स्थिति बन जाती है. तापमान में अचानक से गिरावट आ जाती है. ऐसे में कई पर व्यक्ति का शरीर उस वातावरण के अनुसार शरीर को नहीं ढाल पाता, जिसके चलते तबीयत खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसमें खासकर दिल के मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर बन जाती है. इसके अलावा यहां ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है. ऐसे में मैदानी इलाकों से आने वाले लोगों की बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर पाती और उनकी तबीयत बिगड़ने की यह एक मुख्य वजह बन जाती है.

अब तक 23 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

पिछले 39 दिनों में चारधाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 23 लाख से भी ज्यादा हो गई है. हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बना सकती है. भक्त लगातार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों में पहुंच रहे हैं. हालांकि, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आ रही है, जो कई श्रद्धालुओं के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं.

यात्रियों के लिए प्रशासन की एडवाइजरी

अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं. कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. इसके लिए खासकर चारधाम यात्रा की व्यवस्था में जुटे प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. इसके लिए अपने बीामरी से जुड़े दस्तावेज और दवाईयों को अपने पास जरूर रखें. यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सेहत की पूरी तरह से जांच कराये. चढ़ाई करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें. धीरे धीरे चढ़ें, इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी और खाना जरूर लें. ऊंचाई पर पहुंचने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रुकें. इससे आपका शरीर वहां के तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है. उसे इतना मौमा दें. सांस लेने में तकलीफ या कोई अन्य परेशानी महसूस होने पर तुरंत मेडिकल मदद लें. इसे बिल्कुल भी अनदेखा न करें.

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