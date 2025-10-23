Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्या यही है खरीदने का सही मौका?
धर्म
ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर में आरती से लेकर नई समय सारिणी जारी कर दिया गया है. रामलला को मंगला आरती सुबह 4 बजे होती थी. वह अब 4 बजकर 30 मिनट पर होगी.
ठंड आने के साथ ही रामलला मंदिर के दर्शन का समय बदल गया है. अब दर्शन का समय आधे घंटे कम हो गया है. यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर में आज से श्रद्धालुओं को सुबह 7 बजे से ही रामलला के दर्शन होंगे. इसके साथ ही रात 9 बजे तक दर्शन जारी रहेंगे. इसके साथ ही रामलला की आरती के समय में भी बदलाव हुआ है. आइए जानते हैं दोपहर में आरती से लेकर भोग तक का टाइम.
ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर में आरती से लेकर नई समय सारिणी जारी कर दिया गया है. रामलला को मंगला आरती सुबह 4 बजे होती थी. वह अब 4 बजकर 30 मिनट पर होगी. वहीं रामलला की श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे की जगह 6 बजकर 30 मिनट तक होगी. वहीं दर्शन 7 बजे तक शुरू होंगे. इसके बाद दोपहर 12:00 बजे भोग और आरती शुरू होगी.
रामलला के दर्शन 12 बजकर 30 मिनट पर डी-वन से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी जाएगी. इसके साथ ही दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से 01 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. दोपहर 01:00 बजे से फिर से रामलला के दर्शन शुरू होंगे. वहीं रात 09:00 बजे डी-वन से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. वहीं रात 9 बजकर 15 मिनट पर दर्शन समाप्त होंगे. इसके बाद रात 9 बजकर 30 मिनट पर शयन आरती के बाद कपाट बंद हो जाएंगे.
अयोध्या में राम मंदिर एरिया के अंदर 4 मुख्य मार्गों में D-1, D-2, D-3 और D-4 नाम दिए गये हैं. यह सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखी जा सके. इनमें से D-1 जन्मभूमि पथ आम भक्तों के लिए रास्ता है. इससे श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और निकलते हैं. बाकी मार्गों का इस्तेमाल खास मेहमान, वीआईपी दर्शन या सेवा कार्यों के लिए किया जाता है.
