Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका? 

Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

धर्म

धर्म

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर में आरती से लेकर नई समय सारिणी जारी कर दिया गया है. रामलला को मंगला आरती सुबह 4 बजे होती थी. वह अब 4 बजकर 30 मिनट पर होगी.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 23, 2025, 12:58 PM IST

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम
ठंड आने के साथ ही रामलला मंदिर के दर्शन का समय बदल गया है. अब दर्शन का समय आधे घंटे कम हो गया है. यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर में आज से श्रद्धालुओं को सुबह 7 बजे से ही रामलला के दर्शन होंगे. इसके साथ ही रात 9 बजे तक दर्शन जारी रहेंगे. इसके साथ ही रामलला की आरती के समय में भी बदलाव हुआ है. आइए जानते हैं दोपहर में आरती से लेकर भोग तक का टाइम. 

रामलला की मंगला आरती

ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर में आरती से लेकर नई समय सारिणी जारी कर दिया गया है. रामलला को मंगला आरती सुबह 4 बजे होती थी. वह अब 4 बजकर 30 मिनट पर होगी. वहीं रामलला की  श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे की जगह 6 बजकर 30 मिनट तक होगी. वहीं दर्शन 7 बजे तक शुरू होंगे. इसके बाद दोपहर 12:00 बजे भोग और आरती शुरू होगी.

रात इतने बजे तक होंगे दर्शन

रामलला के दर्शन 12 बजकर 30 मिनट पर डी-वन से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी जाएगी. इसके साथ ही दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से 01 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे. दोपहर 01:00 बजे से फिर से रामलला के दर्शन शुरू होंगे. वहीं रात 09:00 बजे डी-वन से प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. वहीं रात 9 बजकर 15 मिनट पर दर्शन समाप्त होंगे. इसके बाद रात 9 बजकर 30 मिनट पर शयन आरती के बाद कपाट बंद हो जाएंगे. 

जानें क्या है D-1, D-2, D-3 और D-4

अयोध्या में राम मंदिर एरिया के अंदर 4 मुख्य मार्गों में D-1, D-2, D-3 और D-4 नाम दिए गये हैं. यह सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखी जा सके. इनमें से D-1 जन्मभूमि पथ आम भक्तों के लिए रास्ता है. इससे श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और निकलते हैं. बाकी मार्गों का इस्तेमाल खास मेहमान, वीआईपी दर्शन या सेवा कार्यों के लिए किया जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

