FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट- कानपुर से हिरासत में 5 संदिग्ध, इनमें एक बिजनेसमैन भी शामिल, शाहीन को कानपुर लाकर आमने-सामने पूछताछ संभव | शाहीन के आने से पहले पकड़े गए संदिग्ध | दिल्ली ब्लास्ट- कानपुर से हिरासत में 5 संदिग्ध | 'आतंक के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया' | गुवाहाटी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, दूसरी पारी में भारत 140 रन पर ऑलआउट, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से जीती टेस्ट सीरीज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

कमला पसंद राजश्री पान मसाला के मालिक की बहू का लटका मिला शव, कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य

Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स

Homeधर्म

धर्म

राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह

राम मंदिर ध्वजारोहण 2025: अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य ध्वजारोहण किया गया. यह समारोह विशेष अभिजीत मुहूर्त और विवाह पंचमी की पावन तिथि पर आयोजित किया गया. इस मुहूर्त और इस विशेष दिन का क्या महत्व है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 26, 2025, 10:57 AM IST

राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसकी वजह
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: विवाह पंचमी का दिन सभी हिंदुओं के लिए गौरव और भावुक करने वाला है. श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया. राम मंदिर पर फहराया गया यह भगवा रंग का झंडा वैभव का प्रतीक माना जाता है और पिछले कुछ दिनों से इस वैभव के भव्य उत्सव के लिए अयोध्या नगरी को भव्यता से सजाने की तैयारियां चल रही थीं. ज्योतिषियों के अनुसार, श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया गया था. इस ध्वजारोहण समारोह का मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक था. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वजारोहण के लिए 44 मिनट का यह मुहूर्त और 25 नवंबर की तारीख क्यों चुनी गई? आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

ध्वजारोहण के क्षण का क्या महत्व है

मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था. इसीलिए मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए भी इस विशेष मुहूर्त को चुना गया. अयोध्या के साधु-संतों का कहना है कि त्रेता युग में श्री राम जानकी का विवाह समारोह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था.  साथ ही हिंदू पंचाग के अनुसार, हर साल विवाह पंचमी के दिन सबसे अधिक विवाह मुहूर्त तय होते हैं. कहा जाता है कि इस अवसर पर मुहूर्त के अनुसार ध्वजारोहण के लिए इस विशेष तिथि को चुना गया.

राम मंदिर पर लगे ध्वज का विवरण

राम मंदिर पर फहराया गया ध्वज केसरिया रंग का है. इस ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है, जबकि ध्वजदंड की लंबाई 42 फीट है. यह ध्वज 161 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है. ध्वज पर तीन प्रतीक हैं- सूर्य, ॐ और कोविदार वृक्ष. इस ध्वज को सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है. सनातन धर्म में भगवा रंग को त्याग, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. रघुवंश राजवंश के दौरान इस रंग का विशेष महत्व था और आज भी हिंदू धर्म में भगवा रंग का उतना ही महत्व है. सनातन धर्म में यह रंग ज्ञान, वीरता, समर्पण और विजय का प्रतिनिधित्व करता है. 

झंडे पर अंकित प्रतीकों का क्या अर्थ है

कोविदिर वृक्ष और ध्वज पर ॐ चिन्ह का भी एक पवित्र और विशेष महत्व है. सनातन धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में इस कोविदिर वृक्ष का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि इस वृक्ष की उत्पत्ति दो पवित्र वृक्षों, पारिजात और मंदार के संयोग से हुई है. साथ ही, रघुवंशी परंपरा में इस वृक्ष का अधिक महत्व माना जाता है. इसके अलावा, वाल्मीकि रामायण में भारत ध्वज पर भी इस कोविदिर वृक्ष का वर्णन है. इसी प्रकार, सनातन धर्म के प्रत्येक मंत्र में ॐ का उच्चारण किया जाता है. ध्वज पर ॐ चिन्ह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है. 

सनातन धर्म में ध्वजारोहण का क्या महत्व है

सनातन धर्म में मंदिरों पर ध्वजा फहराने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मंदिर पर फहराया गया ध्वज वहां देवी-देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक है, जिस क्षेत्र में यह ध्वजा फहराया जाता है, वह पवित्र माना जाता है. हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि मंदिर के शिखर पर लगा यह ध्वज ईश्वर की महिमा, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है. वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों में ध्वजा, पताका और तोरण का वर्णन मिलता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य
Samvidhan Diwas 2025: क्या महिला-पुरुष दोनों को है समान अधिकार? जानें संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य
Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न
Diabetes Remedy: सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
सोनम कपूर से निक जोनस तक डायबिटीज कैसे रखते हैं कंट्रोल? ये रहे सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड शुगर मैनेजिंग टिप्स
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
क्या आपको पता है सर्दियों में रोजाना मेथी खाने से शरीर को कितने फायदे होते हैं?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
MORE
Advertisement