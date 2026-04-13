Asha Bhosle Funeral: पंचतत्व में विलीन हुईं संगीत की महारानी आशा भोसले, तुलसी और गंगाजल पिलाकर बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि

सुरों की मल्लिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. सोमवार को आशा ताई का अंतिम संस्कार मराठी ब्राह्मण परंपराओं से किया गया.

भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गीतकार सुरों की मल्लिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. उनके निधन के बाद से ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. आज उनका अंतिम संस्कार किया गया. आशा भोसले के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हिंदू धर्म में मराठी ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार की जाएगी.

अंतिम संस्कार में निभाई गई ये परंपरा

हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, मृत्यु के बाद सबसे पहले पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है. इसे अंत्योष्टि की शुद्धि प्रक्रिया कहा जाता है. इसके बाद मराठी ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, आशा भोसले के पार्थिव शरीर को साफ सफेद कपड़ों को लपेटा गया. उन्हें साड़ी पहनाई गई. माथे पर चंदन कुमकुम का तिलक लगाने के साथ मुंह में तुलसी के पत्ते और गंगाजल डाला गया. इसके साथ ही तिरंगे में लिपेटकर आखिरी विदाई दी गई. अंतिम यात्रा के दौरान पार्थिव शरीर पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर दिग्गज ​गीतकार को नम आंखों से याद किया.

धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु जैसे मराठी ब्राह्मण ग्रंथों में अंत्येष्टि की विधि, मंत्र और समय

अर्थी और अंतिम यात्रा से जुड़ी है परंपरा

आशा भोसले का अंतिम संस्कार मराठी ब्राह्मण रिती रिवाजों से किया गया. इसमें अर्थी को दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाता है. इसकी वजह शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम का मार्ग माना गया है. इस दौरान राम नाम सत्य बोलते हुए, शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है. इससे मृत्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है.

मुखाग्नि और दाह संस्कार

हिंदू धर्म में दाह संस्कार को सबसे विशेष माना गया है, लेकिन दाह संस्कार और मुखाग्नि सिर्फ पुत्र या फिर ​कोई सगा संबंधी ही दे सकता है. आशा भोसले को मुखाग्नि उनके बेटे आनंद ने दी. मान्यता है कि इसी के बाद आत्मा को शांति मिलती है. मुखाग्नि के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया और संगीतकार आशा भोसले पंचतत्व में विलीन हो गई.

12 अप्रैल को हुआ निधन

संगीतकार आशा भोसले को 11 अप्रैल की रात अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां अगले ही दिन उनका निधन हो गया. लंबे दशक तक अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली संगीत की महारानी आशा भोसले 13 अप्रैल सोमवार शाम को अंतिम संस्कार किया गया. बेटे आनंद ने उन्हें मुखग्नि दी.

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