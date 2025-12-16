वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

काफी लंबे समय बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ में भारत वापसी की. दोनों वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की.

Anushka Sharma And Virat Kohli: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली एक बार फिर से वृंदावन पहुंचे. यहां दोनों पति पत्नी ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की. अनुष्का और विराट कई बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं. अभी हाल ही में दोनों ने एक बार फिर से प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की. इस मौके पर अनुष्का शर्मा ने महाराज जी से अपने मन में उठ रहे अध्यात्म से जुड़े सवाल भी पूछे. प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बाद दोनों प्रसन्नता जाहीर की. वहीं अनुष्का ने प्रेमानंद जी महाराज से भगवान से जुड़ाव के बारे में बात सुनी.

गले में तुलसी माला पहनी थी

काफी लंबे समय बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ में भारत वापसी की. दोनों वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की. इस दौरान अनुष्का गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी. हालांकि प्रेमानंद जी महाराज के सामने बैठते ही अनुष्का काफी इमोशनल हो गई.

दरबार में लगाई हाजिरी

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के भारत के आने पर संभावना जताई जा रही थी कि वे दोनों फुटबॉलर लियोनल मेसी से मुलाकात करने के लिए आये हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्रिकेटर और एक्ट्रेस ने ​मेसी से मुलाकात करने की जगह वे वृंदावन पहुंचे. यहां दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई.

आप हमारे हैं महाराज जी और हम आपके

प्रेमानंद जी महाराज ने अनुष्का और विराट कोहली को भगवान से जुड़ने के लिए कहा. यह सुनते ही अनुष्का एकदम इमोशनल हो गई. उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं. महाराज जी की बात खत्म होने के बाद अनुष्का ने उनका आशीर्वाद लेते हुए मुस्कान दी. अनुष्का ने कहा कि आप हमारे हैं महाराज जी और हम आपके हैं. हालांकि, महाराज जी ने कहा कि हम सभी ईश्वर के हैं. ये बात सुनने के बाद कपल ने उनकी सभा से विदा ले ली.

