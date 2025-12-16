FacebookTwitterYoutubeInstagram
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी

CTET 2026: अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो सिर्फ 2 दिन का है मौका, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

धर्म

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

काफी लंबे समय बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ में भारत वापसी की. दोनों वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 16, 2025, 03:08 PM IST

Anushka Sharma And Virat Kohli: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली एक बार फिर से वृंदावन पहुंचे. यहां दोनों पति पत्नी ने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की. अनुष्का और विराट कई बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं. अभी हाल ही में दोनों ने एक बार फिर से प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की. इस मौके पर अनुष्का शर्मा ने महाराज जी से अपने मन में उठ रहे अध्यात्म से जुड़े सवाल भी पूछे. प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के बाद दोनों प्रसन्नता जाहीर की. वहीं अनुष्का ने प्रेमानंद जी महाराज से भगवान से जुड़ाव के बारे में बात सुनी.

गले में तुलसी माला पहनी थी

काफी लंबे समय बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ में भारत वापसी की. दोनों वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की. इस दौरान अनुष्का गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी. हालांकि प्रेमानंद जी महाराज के सामने बैठते ही अनुष्का काफी इमोशनल हो गई.

दरबार में लगाई हाजिरी

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के भारत के आने पर संभावना जताई जा रही थी कि वे दोनों फुटबॉलर लियोनल मेसी से मुलाकात करने के लिए आये हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्रिकेटर और एक्ट्रेस ने ​मेसी से मुलाकात करने की जगह वे वृंदावन पहुंचे. यहां दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई. 

आप हमारे हैं महाराज जी और हम आपके

प्रेमानंद जी महाराज ने अनुष्का और विराट कोहली को भगवान से जुड़ने के लिए कहा. यह सुनते ही अनुष्का एकदम इमोशनल हो गई. उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं. महाराज जी की बात खत्म होने के बाद अनुष्का ने उनका आशीर्वाद लेते हुए मुस्कान दी. अनुष्का ने कहा कि आप हमारे हैं महाराज जी और हम आपके हैं. हालांकि, महाराज जी ने कहा कि हम सभी ईश्वर के हैं. ये बात सुनने के बाद कपल ने उनकी सभा से विदा ले ली.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

