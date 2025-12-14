FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 122 वर्षों के बाद कोणार्क सूर्य मंदिर के बंद हॉल को खोला जा रहा है. पर्यटकों को अंदर जाने की अनुमति होगी, लेकिन पूजा-अर्चना की अनुमति नहीं होगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 14, 2025, 12:46 PM IST

Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...

कोणार्क सूर्य मंदिर

TRENDING NOW

ओडिशा के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा का एक प्रसिद्ध 13वीं शताब्दी का मंदिर है. मंदिर का भव्य पत्थर की छत वाला मुख्य हॉल लगभग 122 वर्षों से बंद है. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदिर की दीवारों और छत में दरारें दिखाई देने लगीं और अंग्रेजों को डर था कि यह ढह जाएगा.
 
मंदिर के अधिकारियों और ब्रिटिश सरकार का मानना ​​था कि मंदिर को रेत से भरने से मंदिर के ऊपरी हिस्से का भार संतुलित हो जाएगा और वह सुरक्षित रहेगा. इसलिए उन्होंने चारों प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया और उन्हें रेत से भर दिया ताकि आंतरिक संरचना पर दबाव न पड़े और उसकी स्थिरता बनी रहे. सीमेंट के बिना निर्मित इस प्राचीन संरचना का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था. यह एक अस्थायी समाधान था जो अब तक बरकरार है. अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इसे खोलने और जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया में है.
  
मंदिर के भीतरी भाग को नाट्यशाला, नृत्यशाला या जगमोहन कहा जाता है. यह मुख्य मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे कभी-कभी मुख्य हॉल या गर्भगृह से जुड़ा हुआ भाग भी कहा जाता है. यह हॉल 128 फीट ऊंचा है और मूल रूप से नाट्य प्रदर्शनों के लिए बनाया गया था.
 
यहां सूर्य देवता की मूर्ति स्थापित की गई थी. यह मंदिर कभी धार्मिक अनुष्ठानों, खगोल विज्ञान और राजसत्ता का केंद्र था. पिछली कुछ शताब्दियों में, जलवायु परिवर्तन से जुड़े चक्रवातों, खारे पानी से भरी हवाओं, रेत के टीलों और तटीय नमी के कारण यह कमजोर हो गया है. इसलिए 1903 में, अंग्रेजों ने संरचना को और अधिक क्षति से बचाने के लिए इसे रेत और पत्थरों से सील कर दिया था.
 
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताहांत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के इंजीनियरों ने जगमोहन मंडप की पश्चिमी दीवार में एक संकरा गड्ढा खोदना शुरू किया. यह वही स्थान है जहां ब्रिटिश काल के इंजीनियरों ने बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन वुडबर्न के आदेश पर ढह चुके हॉल में रेत डाली थी.
 
TOI के अनुसार, एएसआई के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा चरण में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू होने से पहले दीवार की अंतर्निहित मजबूती का परीक्षण करने के लिए कोर ड्रिलिंग की जा रही है. अगला चरण एक पॉकेट या संरचना बनाना है जिसके माध्यम से रेत निकालने के लिए सुरंग खोदी जाएगी. यह दीवार का प्रारंभिक आकलन है क्योंकि इसकी स्थिति और स्थिरता के बारे में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.
 
सन् 1950 के दशक के मध्य में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉ. देबाला मित्रा ने सीलबंद हॉल का निरीक्षण किया था. उनके अध्ययन से पता चला कि बारिश के पानी से लगातार नमी के कारण सीलबंद हॉल के अंदर काई जम गई थी. उन्होंने कहा कि यह नमी स्मारक की आधारशिला माने जाने वाले खोंडालाइट पत्थर के क्षरण को तेज कर रही थी. रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा 2019 में किए गए संरचनात्मक निरीक्षण में इन चेतावनियों की पुष्टि हुई.
 
उनकी रिपोर्ट में पाया गया कि हॉल में रेत लगभग 12 फीट गहराई तक घुस गई थी और हॉल के ऊपरी हिस्से से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे थे. रेत और मलबा हटाने के बाद, 128 फीट ऊँची संरचना को स्थिर करने के लिए स्टेनलेस स्टील, लोहे की छड़ों और रासायनिक इंजेक्शनों से इसे मजबूत किया जाएगा. यह काम 2026 तक चलेगा. क्षति का आकलन लेजर स्कैनिंग और 3डी मैपिंग का उपयोग करके किया जाएगा.
 
काम पूरा होने के बाद द्वार खोल दिए जाएंगे, जिससे पर्यटक अंदर आ सकेंगे. लेकिन चूंकि यह अब एक स्मारक है, इसलिए यहां पूजा-अर्चना की अनुमति नहीं होगी. इस मंदिर में लगभग 300 वर्षों तक पूजा-अर्चना होती रही, जो 1628 के आसपास तब बंद हो गई जब सूर्य देव की मूर्ति को जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया. एएसआई और ओडिशा सरकार प्राचीन वास्तुकला के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर नजर रख रही हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. 

