प्रमोशन होते ही प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचा योगी का ये अफसर, पूछा ये सवाल

संभल में घटनाओं के बीच खासा चर्चाओं में रहे सीओ अनुज चौधरी अब एएसपी बन गये हैं. यूपी सरकार से मिले प्रमोशन के बाद अनुजा चौधरी वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने बांकेबिहारी के दर्शन करने के साथ ही प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की.

संभल हिंसा से चर्चा में आए सीओ अनुज चौधरी का यूपी सरकार ने प्रमोशन देते हुए उन्हें एडिशनल एसपी नियुक्त किया है. अनुज चौधरी पहलवान हैं, वे स्पोर्ट्स कोर्ट से इस पद तक पहुंचने वाले यूपी के पहले पुलिस अफसर हैं. उनकी कई वीडियो और रील भी वायरल होती रहती हैं. प्रमोशन के बाद वर्दी पर अशोक स्तंभ लगाते ही एएसपी अनुज चौधरी वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे.

प्रेमानंद जी महाराज से मिले अनुज चौधरी

एएसपी बनने के अगले ही दिन रविवार एएसपी अनुज चौधरी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे. यहां उन्होंने संत का अशीर्वाद लिया. इसके साथ ही मन में उठे कुछ सवाल भी उनके सामने रखें.

प्रेमानंद जी महाराज से अनुज चौधरी ने पूछे ये सवाल

एएसपी अनुज चौधरी ने प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उनके चरन स्पर्श किये. साथ ही प्रश्न किया, जब किसी केस में वादी पक्ष यह कहता है कि उसके बेटे हत्या की गई है, लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं होता. वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष कहता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था. ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? पुलिस अगर आरोपी को छोड़ देती है तो उस पर लापरवाही या पक्षपात का आरोप लगता है और अगर सबूत के अभाव में कार्यवाही की जाती है तो यह भी अनुचित प्रतीत होता है. ऐसे में पुलिस की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?”

प्रेमानंद महाराज ने दिया एएसपी के सवाल का जवाब

प्रेमानंद महाराज ने अनुज चौधरी का सवाल सुनकर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं. आप अंतर्यामी तो नहीं हैं, जो पर्दे के पीछे की बातें जान लें. आपके पास जो साधन हैं सबूत और विवेचना के आधार पर फैसला लेना चाहिए.

इस घटना से चर्चा में आए थे एएसपी अनुज चौधरी

आपको बता दें कि पिछले साल संभव मस्जिद सर्वे के बीच हुई हिंसा के बाद अनुज चौधरी चर्चा में आए थे. यहां अनुज चौधरी सीओ के पद पर तैनात थे. इस दौरान उन पर एकपक्षीय बयान और कार्रवाई का आरोप लगा था. इसके अलावा वर्दी पहनकर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर भी उनकी खूब आलोचना की गई थी. हाली के त्योहार पर उन्होंने एक बयान दिया, जो देशभर में सुर्खियों में रहा. इस पर खूब चर्चा भी हुई थी. इसी के बाद अनुज चौधरी का ट्रांसफर संभल से चंदौसी कर दियार गया था. अब उन्हें एडिशनल एसपी पद पर सरकार ने प्रमोशन दिया है.

