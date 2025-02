आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लग रही है. भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन काम कर रहा है. डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण घोड़े पर बैठकर कुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ पर नजर बनाए हुए हैं. उनका कहना है "व्यवस्थाएं अच्छी हैं और भीड़ नियंत्रण के उपाय अच्छी तरह से लागू हैं. महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा ने सफलतापूर्वक स्नान कर लिया है. अब अन्य अखाड़े भी स्नान में भाग लेंगे.

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj, UP: DIG Maha Kumbh, Vaibhav Krishna says, "The arrangements are very nice and today our crowd control measures are well in place. The snan of all Akharas has concluded successfully. Mahanirvani Akhara, Niranjani Akhara, and Juna Akhara have… pic.twitter.com/MjkoFtb7Ha