'घर के अंदर रहें...', दिल्ली की हवा हुई जहरीली, सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में इस रूल के आ जाने से विदेशी खिलाड़ियों को घाटा! 18 करोड़ से ज्यादा नहीं ले पाएगा कोई प्लेयर

ओरल हाइजीन और दांतों के लिए रामबाण है यह औषधी, मोती की तरह चमकते हैं दांत

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

सर्दी में शरीर की जकड़न से लेकर चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देगा ये तेल, शीशे सी चमकेगी स्किन

पैदा होते ही बच्चे रोते हैं लेकिन हंसने में हफ्ते क्यों लगा देता हैं? समझें पहली इमोशन के पीछे का साइंस

Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को रहस्य, आध्यात्म, रिसर्च और गहन सोच का प्रतीक माना जाता है.मूलांक 7 के लिए साल 2026 आत्मचिंतन, बड़े निर्णय और आंतरिक बदलाव का वर्ष साबित हो सकता है.जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा पूरा साल, यहां पढ़ें.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 15, 2025, 02:42 PM IST

Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें

मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा साल 2026

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 7 होता है और उन पर केतु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है.यह साल मूलांक 7 को कभी ठहराव तो कभी अचानक प्रगति का अनुभव कराएगा. करियर, नौकरी, बिज़नेस, पैसा, स्वास्थ्य और प्रेम संबंध—हर क्षेत्र में सीख और परिपक्वता बढ़ेगी. कुछ महीनों में धैर्य की परीक्षा होगी तो कुछ महीनों में भाग्य अप्रत्याशित रूप से साथ देगा.मूलांक 7 पर केतु ग्रह का प्रभाव रहता है. यह साल 2026 आपके लिए आत्ममंथन, बदलाव, आध्यात्मिक समझ और व्यावहारिक संतुलन का वर्ष रहेगा. आइए जानते हैं महीने-दर-महीने पैसा, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप का हाल कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए.

🌸 जनवरी 2026

जनवरी महीना मूलांक 7 वालों के लिए आत्मविश्लेषण से भरा रहेगा. करियर में नए साल की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यह समय भविष्य की मजबूत योजना बनाने के लिए बेहतरीन है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर से मार्गदर्शन मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा. स्वास्थ्य में नींद की कमी और मानसिक थकान महसूस हो सकती है, ध्यान और प्राणायाम लाभ देंगे. प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी हो सकती है, खुलकर संवाद करना जरूरी रहेगा. यह महीना खुद को समझने और भावनात्मक संतुलन बनाने का है.

🌷 फरवरी 2026

फरवरी में भाग्य आपका साथ देने लगेगा. करियर में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और इंटरव्यू या प्रमोशन से जुड़ी खबर मिल सकती है. व्यापारियों को नए कॉन्टैक्ट से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, निवेश के नए विकल्प सामने आएंगे लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट और पाचन का ध्यान रखें. प्रेम जीवन में मिठास आएगी, सिंगल लोगों की किसी खास से मुलाकात संभव है. पारिवारिक रिश्तों में सहयोग मिलेगा. यह महीना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

🌼 मार्च 2026

मार्च का महीना थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. करियर में अचानक बदलाव या जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिससे तनाव महसूस हो सकता है. आर्थिक रूप से यह समय संतुलन बनाने का है, उधार देने से बचें. स्वास्थ्य में सिरदर्द, माइग्रेन या थकान की समस्या हो सकती है. प्रेम संबंधों में ईगो क्लैश संभव है, धैर्य रखें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जो मानसिक शांति देगी.

🌺 अप्रैल 2026

अप्रैल में मूलांक 7 वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. करियर में नई शुरुआत या प्रोजेक्ट मिल सकता है, खासकर रिसर्च, एजुकेशन या टेक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. धन की स्थिति मजबूत होगी, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योग और वॉक जारी रखें. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, रिश्ते गहरे होंगे. विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता तय होने के योग हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

🌻 मई 2026

मई महीना निर्णय लेने के लिहाज से अहम रहेगा. करियर में बदलाव का मन बनेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें. नौकरी बदलने से पहले पूरी जानकारी लें. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. स्वास्थ्य में गर्मी से जुड़ी समस्याएं, डिहाइड्रेशन हो सकता है. प्रेम संबंधों में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन स्थिरता की कमी महसूस हो सकती है. रिश्तों में भरोसा बनाए रखना जरूरी है. ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक संतुलन मिलेगा.

🌞 जून 2026

जून में भाग्य धीरे-धीरे मजबूत होगा. करियर में मेहनत का फल मिलने लगेगा, सीनियर्स से प्रशंसा मिल सकती है. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रुका पैसा वापस मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य में कमर या जोड़ों का दर्द हो सकता है, एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं. यह महीना रिश्तों को मजबूत करने का है.

🌧️ जुलाई 2026

जुलाई का महीना आत्मसंयम की परीक्षा लेगा. करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स या गलतफहमी से बचें. काम को शांत मन से करें. आर्थिक रूप से यह समय औसत रहेगा, जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और अनिद्रा हो सकती है. प्रेम संबंधों में दूरी या शक की स्थिति बन सकती है, बातचीत से समाधान संभव है. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. धैर्य और समझदारी इस महीने की कुंजी है.

🌈 अगस्त 2026

अगस्त में स्थिति फिर से आपके पक्ष में आएगी. करियर में नई पहचान बनेगी, क्रिएटिव और रिसर्च कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक रूप से लाभ के योग हैं, खासकर विदेश या ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों के लिए. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पुरानी समस्या में राहत मिलेगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव आ सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

🍁 सितंबर 2026

सितंबर का महीना आत्मविकास का रहेगा. करियर में सीखने के नए अवसर मिलेंगे, ट्रेनिंग या कोर्स से फायदा होगा. आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च नियंत्रण जरूरी है. स्वास्थ्य में आंखों और गर्दन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. प्रेम जीवन शांत रहेगा, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी होगा. विवाहित जीवन में सहयोग बना रहेगा. यह समय भविष्य की योजना और स्किल डेवलपमेंट के लिए उत्तम है.

🍂 अक्टूबर 2026

अक्टूबर में मूलांक 7 वालों के लिए उन्नति के योग बनेंगे. करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में बड़ा निर्णय लेने का समय है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश से लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा महसूस होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. परिवार के साथ शुभ कार्य या यात्रा के योग हैं. यह महीना संतोष और सफलता देने वाला रहेगा.

🎇 नवंबर 2026

नवंबर में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. आर्थिक रूप से अचानक खर्च सामने आ सकता है. स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर या शुगर वालों को ध्यान रखना होगा. प्रेम संबंधों में पुराने मुद्दे उभर सकते हैं, समझदारी से निपटें. आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी. यह महीना धैर्य और संतुलन मांगता है.

🎉 दिसंबर 2026

दिसंबर का महीना साल का सकारात्मक समापन करेगा. करियर में उपलब्धियों की सराहना होगी, साल भर की मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी, बचत बढ़ेगी. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा. प्रेम जीवन में खुशियां और साथ बिताने का मौका मिलेगा. परिवार और दोस्तों के साथ समय बितेगा. यह महीना आत्मसंतोष, आभार और नए साल की तैयारी का रहेगा.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

