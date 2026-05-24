FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल

इबोला का खतरा बढ़ा, WHO ने जोखिम स्तर को 'हाई' से किया 'वेरी हाई', क्या मास्क लगाकर कर सकते हैं बचाव?

इबोला का खतरा बढ़ा, WHO ने जोखिम स्तर को 'हाई' से किया 'वेरी हाई', क्या मास्क लगाकर कर सकते हैं बचाव?

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, अब CJI सूर्यकांत की अगुवाई में इस दिन होगी सुनवाई   

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, अब CJI सूर्यकांत की अगुवाई में इस दिन होगी सुनवाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!

Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!

अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा

अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा

Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

Homeराशिफल

राशिफल

Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : May 24, 2026, 01:31 AM IST

Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 24 मई 2026 रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि 
आज का दिन प्रसन्नता से बीतेगा. व्यापारिक उन्नति के अवसर मिलेंगे. कार्यों में आ रही बाधाओं से सहज ही निकल जाएँगे. परोपकार का कार्य करेंगे. भूमि संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे. अपनी सोच को बदलें, न कि दूसरों की सोच बदलने की कोशिश करें.

वृषभ राशि 
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. अपने अधिकार का गलत उपयोग करने से बचें. संतान के विवाह की चिंता रहेगी. पूंजी निवेश से लाभ संभव है. आय में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन राशि 
आज के दिन राजकार्य में सफलता प्राप्त करेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी. खाद्य पदार्थ के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय अति श्रेष्ठ है. समय रहते पूंजी निवेश कर दें. शत्रु वर्ग सक्रिय होगा.

कर्क राशि 
आज के दिन मौज-मस्ती पर धन खर्च होगा. पड़ोसियों से विवाद हो सकता है. आपके व्यवहार से सहकर्मी खुश होंगे. जीवन में नई उड़ान भरने का समय आया है, इसका लाभ लें. पारिवारिक जनों से भेंट हो सकती है. सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे.

सिंह राशि 
आज के दिन लोगों से संपर्क स्थापित होगा. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. धनकोष में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास की कमी के कारण गलत फैसले ले सकते हैं. मन में कई दुविधाएँ चल रही हैं. आध्यात्मिक बल से लाभ होगा.

कन्या राशि 
आज के दिन किसी प्रभावकारी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं. लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का समाधान हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेंगे. छात्रों के लिए समय मेहनत करने वाला है.

तुला राशि 
आज अपने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी. नौकरी की तलाश में भटकना पड़ सकता है. आप कितना सोचते हैं और कितना करते हैं, इस पर ध्यान दें. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. भूमि-भवन क्रय करने में पूंजी लगानी पड़ सकती है.

वृश्चिक राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं. "क्या करूँ, क्या न करूँ" इसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं. शांति से फैसले लें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें. वाहन क्रय करने का मन बना सकते हैं. अपनी सोच को बदलें, लाभ होगा.

धनु राशि 
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. विदेश जाने के योग बन रहे हैं. आप दूसरों के लिए बुरा न सोचें. अपने आहार पर नियंत्रण रखें. समय कम है और काम ज्यादा, इसलिए मन लगाकर अपने कार्य में जुट जाएँ, सफलता मिलेगी. मनचाहा जीवनसाथी मिलने से मन प्रसन्न होगा.

मकर राशि
आज पुराने निवेश से लाभ होगा. घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. आपके लिए जो करना जरूरी है, वही करें. फालतू समय बर्बाद न करें. दूसरों की सीख में अपना नुकसान कर बैठेंगे. आजीविका में वृद्धि के आसार हैं.

कुंभ राशि 
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्य की अधिकता के कारण जरूरी कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे. उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे. अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है. दान-पुण्य से मन को शांति मिलेगी.

मीन राशि
अपने वाक्चातुर्य से कार्य बना लेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. समय रहते जरूरी कार्य पूरा करें, अन्यथा हानि संभव है. व्यापार-व्यवसाय में यश-कीर्ति की वृद्धि होगी. खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए समय श्रेष्ठ है. यात्रा से लाभ संभव है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा
अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 22 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
Today Horoscope 21 May 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement