Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 24 मई 2026 रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

आज का दिन प्रसन्नता से बीतेगा. व्यापारिक उन्नति के अवसर मिलेंगे. कार्यों में आ रही बाधाओं से सहज ही निकल जाएँगे. परोपकार का कार्य करेंगे. भूमि संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे. अपनी सोच को बदलें, न कि दूसरों की सोच बदलने की कोशिश करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. अपने अधिकार का गलत उपयोग करने से बचें. संतान के विवाह की चिंता रहेगी. पूंजी निवेश से लाभ संभव है. आय में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन राशि

आज के दिन राजकार्य में सफलता प्राप्त करेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी. खाद्य पदार्थ के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय अति श्रेष्ठ है. समय रहते पूंजी निवेश कर दें. शत्रु वर्ग सक्रिय होगा.

कर्क राशि

आज के दिन मौज-मस्ती पर धन खर्च होगा. पड़ोसियों से विवाद हो सकता है. आपके व्यवहार से सहकर्मी खुश होंगे. जीवन में नई उड़ान भरने का समय आया है, इसका लाभ लें. पारिवारिक जनों से भेंट हो सकती है. सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे.

सिंह राशि

आज के दिन लोगों से संपर्क स्थापित होगा. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. धनकोष में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास की कमी के कारण गलत फैसले ले सकते हैं. मन में कई दुविधाएँ चल रही हैं. आध्यात्मिक बल से लाभ होगा.

कन्या राशि

आज के दिन किसी प्रभावकारी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं. लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का समाधान हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेंगे. छात्रों के लिए समय मेहनत करने वाला है.

तुला राशि

आज अपने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी. नौकरी की तलाश में भटकना पड़ सकता है. आप कितना सोचते हैं और कितना करते हैं, इस पर ध्यान दें. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. भूमि-भवन क्रय करने में पूंजी लगानी पड़ सकती है.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कई दिनों से अटके मसले आज सुलझ सकते हैं. "क्या करूँ, क्या न करूँ" इसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं. शांति से फैसले लें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें. वाहन क्रय करने का मन बना सकते हैं. अपनी सोच को बदलें, लाभ होगा.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. विदेश जाने के योग बन रहे हैं. आप दूसरों के लिए बुरा न सोचें. अपने आहार पर नियंत्रण रखें. समय कम है और काम ज्यादा, इसलिए मन लगाकर अपने कार्य में जुट जाएँ, सफलता मिलेगी. मनचाहा जीवनसाथी मिलने से मन प्रसन्न होगा.

मकर राशि

आज पुराने निवेश से लाभ होगा. घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. आपके लिए जो करना जरूरी है, वही करें. फालतू समय बर्बाद न करें. दूसरों की सीख में अपना नुकसान कर बैठेंगे. आजीविका में वृद्धि के आसार हैं.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्य की अधिकता के कारण जरूरी कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे. उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे. अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है. दान-पुण्य से मन को शांति मिलेगी.

मीन राशि

अपने वाक्चातुर्य से कार्य बना लेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे. समय रहते जरूरी कार्य पूरा करें, अन्यथा हानि संभव है. व्यापार-व्यवसाय में यश-कीर्ति की वृद्धि होगी. खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए समय श्रेष्ठ है. यात्रा से लाभ संभव है.