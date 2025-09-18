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Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल

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Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : May 23, 2026, 01:17 AM IST

Aaj ka Rashifal: आज शनिवार को किन राशियों पर शनिदेव की होगी कृपा, किसे रहना है सतर्क? पढ़ें अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 23 मई 2026 शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. विपरीत परिस्थितियों में भी हानि नहीं होगी. सलाह उपयोगी साबित होगी. अपने आप पर विश्वास रखें और नकारात्मक सोच न रखें. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य ही मिलेगी. जीवनसाथी की उन्नति होगी.

वृषभ राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा. लेन-देन में लापरवाही न करें. स्त्री संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा. अपनी रुचि के अनुसार काम न होने से कर्मचारियों से नाराज रहेंगे. आज व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ने वाली है.

मिथुन राशि
आज के दिन मेहमानों का आगमन होगा. राजकीय कार्यों से लाभ होगा. परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. बातें कम और काम ज्यादा करें, कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में अनुरूप स्थिति बनेगी. वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं. व्यापार विस्तार में आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा.

कर्क राशि
आज के दिन जीवनसाथी अथवा यार-दोस्त के साथ साझे में किए जा रहे काम में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. यात्रा के योग बन रहे हैं. अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, संभल जाएं. कार्यस्थल पर योग्यता के अनुरूप कार्य करें. संतान की चिंता, व्याकुलता बढ़ेगी. आज भागदौड़ अधिक रहेगी.

सिंह राशि
आज के दिन प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य बनते नजर आएंगे. मनोरथ सिद्धि की संभावना रहेगी. आपके विरोधियों के कारण व्यापारिक बाधाएं आएंगी. परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलेगी. किसी के सहयोग से समस्या का समाधान होगा. वाहन सतर्कता से चलाएं.

कन्या राशि 
आज के दिन समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. माता पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा. आपकी मेहनत से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी. परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. कार्यविस्तार के लिए उचित मार्गदर्शन लेना होगा.

तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी और शुभ समाचार भी मिलेगा. आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें. किसी विषय को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी. संत समागम होगा. दिखावे एवं आडंबरों से बचें. पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न होंगे. सेहत का विशेष ख्याल रखें. नौकरी में पदोन्नति एवं तबादले के योग हैं. परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें, परीक्षा में सफलता मिलेगी.

धनु राशि
आज के दिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की संभावना रहेगी. अपनी बुद्धिमानी से कई व्यापारिक रुके कार्य पूर्ण होंगे. लंबे समय के बाद प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. संपत्ति के लेन-देन में सावधानी रखें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

मकर राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. निष्ठा से किया गया कार्य संपन्न होगा. इच्छित कार्य सफल होंगे. अपने राजनीतिक संबंधों का आज लाभ मिलेगा. नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण न होने से खिन्न रहेंगे. पदोन्नति होने की संभावना है. सामाजिक कार्यों में खर्च होगा.

कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के आसार रहेंगे. संतान पक्ष से जुड़े जातकों को शुभ समाचार मिलेंगे. अपने बलबूते पर काम करें. दूसरों के भरोसे न रहें. कार्यस्थल पर व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के संबंध मजबूत रहेंगे.

मीन राशि
आज के दिन आवेश में आकर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें अन्यथा आपको नुकसान होगा. पठन-पाठन में सफलता प्राप्त होगी. व्यापारिक नई योजनाओं का प्रारंभ होगा. बड़े राजनीतिज्ञ लोगों से भेंट होगी. कलात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी.
 

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