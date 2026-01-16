FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

AI करेगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की सुरक्षा? 4.5 करोड़ रुपये खर्च उठाने के लिए तैयार है RCB; जानिए पूरा मामला

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

Budget 2026 के दिन इतिहास रचेगा शेयर बाजार, रविवार को खुला रहेगा दलाल स्ट्रीट

17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

Homeराशिफल

राशिफल

17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

आज का राशिफल के आधार पर ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बता रही हैं कि आपके दिन की दिशा बताता है कि कहां आपको सावधानी जरूरी है और कहां अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं. स्वास्थ्य, धन, करियर, परिवार और यात्रा से जुड़े संकेतों के साथ जानें कि ग्रहों की चाल आज आपके पक्ष में क्या संदेश दे रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 16, 2026, 08:29 PM IST

17 January Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज का दिन अधिकतर राशियों के लिए प्रगति और संतुलन का संकेत देता है. धन, करियर और पारिवारिक मामलों में अवसर मिलेंगे, पर जल्दबाज़ी, क्रोध और जोखिम से बचना जरूरी है. विवेक, धैर्य और सकारात्मक सोच अपनाने से लाभ और सफलता के योग मजबूत होंगे.

🌹-मेष राशि

आज के दिन कुल मिलाकर आछा बीतने वाला है.हालाकि शारीरिक रूप से कमजोर और थकान महसूस कर सकते हैं .यात्रा से सावधान रहें .बच्चों की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है .


🌹-वृषभ राशि-

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.पैतृक सम्पत्ति से संबंधित कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होगी जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .वाहन चलाते समय सावधानी बरतें .
नौकरी करने वाले कामना पूर्ति न होने पर अधिकारियों से नाराज रहेंगे.क्रोध पर नियंत्रण रखें.उतावली में कोई काम न करें.

🌹-मिथुन राशि-

आज के दिन आप किसी भी कार्य को आछे से सम्पादित कर पाएंगे.मित्रों के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना सकते है.परिवार में भाई-बहनों के साथ ख़ुश नुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा.सेहत आछी और मन में प्रसन्नता रहेगी.धन की आमद संतोषजनक रहेगी.

 🌹-कर्क राशि-

आज के दिन संपत्ति के कार्य लाभ प्रद रहेंगे.घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.काम धंदे की अपेक्षा आज धार्मिक गतिविधियां अधिक रहेंगी.संतान की उन्नति होगी.वाणी पर नियंत्रण रखें.अधिकारी आपकी कार्यशैली से नाराज हो सकते हैं.

 🌹-सिंह राशि

कार्य क्षेत्र पर आज स्वयं के निर्णय मैं सफलता की संभावना अधिक रहेगी.पारिवारिक विवाद को हल करें.यात्रा के योग बन रहे है.स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.विद्यार्थी सफल रहेंगे.भूमि भवन संबंधी मामलों में सावधानी रखें .मन प्रसन्न रहेगा .

 🌹-कन्या राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .धन की स्थिति अच्छी रहेगी.शत्रु परास्त होंगे.नए अनुबंध हो सकते हैं.प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.साझेदारी में शुरू किया गया कार्य लाभ के अवसरों को बढ़ा सकता है.स्थायी संपत्ति खरीदने का मन बनेगा.

 🌹-तुला राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.प्रयास सफल रहेंगे.कार्य की प्रशंसा होगी.धन प्राप्ति सुगम होगी.प्रसन्नता बढ़ेगी.कारोबार में वांछित तेजी आने की संभावना रहेगी.विवेक से निर्णय करने पर लाभ एवं सफलता प्राप्त हो सकेगी.

 🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.संतान पक्ष से कोई ख़ुशख़बरी प्राप्त होगी .सहयोगी आपसे कुछ अपेक्षा रखेंगे पूर्ण करने पर प्रसन्न भी रहेंगे.कार्य क्षेत्र पर सफलता मिलेगी.मेहमानों का आगमन होगा.धनार्जन होगा.प्रसन्नतावर्धक समाचार मिलेंगे.

 🌹-धनु राशि-

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं.कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी.रोजगार में वृद्धि होगी.व्धार्मिक यात्रा सफल रहेगी.मेहनत व लगन से कार्यक्षेत्र में बेहतर सफलता हासिल कर सकेंगे.व्यापार संबंधी प्रस्ताव आएंगे.

  🌹-मकर राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.पारिवारिक संबंधों में सफलता मिलेगी.अचानक धन प्राप्ति के योग हैं.व्यावसायिक योजना के विस्तार में मित्रों से मदद मिलेगी.पुरानी झंझटों से राहत मिलेगी.क्रोध एवं वाणी पर नियंत्रण रखें .

 🌹-कुंभ राशि

आज के दिन जिस कार्य को करने का मन करेगा वह कार्य सफल रहेगा.पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी.यात्रा लाभदायक रहेगी.धनार्जन होगा.विरोधी भी आपसे प्रभावित होंगे.कला के क्षेत्र में इच्छित सफलता मिलने के योग हैं.

 🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.धन लाभ के लिए समय अनुकूल रहेगा.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.शारीरिक रूप से आप खुश रहेंगे .दुष्टजन से दूर रहें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है.अविवाहित जातकों को शादी का प्रस्ताव मिल सकते है.नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
MORE
Advertisement